Jürgen Klopp baalt er flink van dat Liverpool woensdag opnieuw een flinke dreun incasseerde in de strijd om de titel in de Premier League. De Duitse manager zag zijn ploeg op eigen veld verrassend met 0-1 onderuitgaan tegen Brighton & Hove Albion.

Liverpool verloor na de jaarwisseling ook al verrassend van Southampton (1-0) en Burnley (0-1). In de afgelopen week leken 'The Reds' met een 1-3-zege op zowel Tottenham Hotspur als West Ham United juist weer op de goede weg.

"Ik vond dat mijn ploeg er, en dat is lang geleden, vermoeid uitzag. En dan vooral mentaal. Dat heeft invloed op je benen", zei Klopp na de nederlaag tegen Brighton op het eigen Anfield.

"Het was een zware week en vandaag waren we gewoon niet fris en goed genoeg om van Brighton te winnen. Al speelden we tegen een heel goede ploeg, die een goed plan had en de overwinning verdiende."

Het verlies betekende dat Liverpool voor het eerst sinds september twee thuisduels op rij verloor in de Premier League. Bovendien werd voor de eerste keer in 37 jaar in drie opeenvolgende thuiswedstrijden niet gescoord door de topclub.

Zondag komt koploper Manchester City, dat zeven punten meer heeft en een wedstrijd minder heeft gespeeld, naar Anfield. "Momenteel doen we niet mee in de titelstrijd", zei Liverpool-verdediger Andrew Robertson in een vooruitblik op de topper. "Al zijn we natuurlijk niet ineens een slechte ploeg."

Jürgen Klopp is op weg om zijn collega Graham Potter van Brighton te feliciteren. Jürgen Klopp is op weg om zijn collega Graham Potter van Brighton te feliciteren. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League