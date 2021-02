FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft woensdag na het gewonnen bekerduel met Granada (3-5) uitgehaald naar Angél Di María. De aanvaller van Paris Saint-Germain deed deze week uitspraken over de toekomst van Lionel Messi.

Di María zei dat er een grote kans is dat zijn landgenoot Messi, om wie nogal wat te doen is bij Barcelona, volgend seizoen speler van PSG is. Koeman heeft zich behoorlijk gestoord aan die opmerkingen.

"Ik vind het respectloos tegenover Barcelona om zo te praten. Zoiets kun je gewoon niet zeggen, helemaal niet in de aanloop naar een onderlinge Champions League-wedstrijd", aldus Koeman, die binnenkort met Barcelona tegenover PSG staat in de achtste finales van de Champions League.

De oud-bondscoach van Oranje vindt dat het maar eens rustig moet worden rondom Messi. "Het gaat bijna alleen maar over Lionel. Hij is nog gewoon een speler van Barcelona en we staan voor een belangrijke confrontatie tegen Paris Saint-Germain."

Er was deze week al veel te doen om Messi, wiens megasalaris is uitgelekt. In Spaanse media wordt het loon van de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar, die al langer wordt gelinkt aan een vertrek, gezien als een van de oorzaken van de financiële problemen van Barcelona.

Lionel Messi deed de hele wedstrijd mee tegen Granada, maar scoorde niet. Lionel Messi deed de hele wedstrijd mee tegen Granada, maar scoorde niet. Foto: Pro Shots

Koeman prijst in vorm verkerend Barcelona

Koeman ging uiteraard ook in op het spectaculaire duel met Granada, waarbij Barcelona in de slotminuten een verlenging afdwong door terug te komen van een 2-0-achterstand. In die verlenging tekende Frenkie de Jong voor de belangrijke 3-4.

"We hebben tot de laatste minuut gevochten, ongelooflijk. Mijn ploeg heeft een geweldige mentaliteit laten zien. We hebben nooit opgegeven en verdienden daarom de overwinning", aldus de oud-trainer van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ.

Na een moeizaam begin van het seizoen lijkt Barcelona op stoom te komen onder Koeman. De Spaanse topclub won negen van de laatste tien wedstrijden. Zondag gaat 'Barça' in competitieverband op bezoek bij Real Betis.

De eerste confrontatie met PSG in de achtste finales van de Champions League is op 16 februari in Camp Nou. De return in Parijs is op 10 maart.

Bekijk de stand en het programma in La Liga