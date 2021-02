Frenkie de Jong heeft woensdagavond een belangrijke rol gespeeld in een spektakelstuk tussen Granada CF en FC Barcelona (3-5) in de kwartfinales van de Copa del Rey. De middenvelder zorgde in de tweede helft van de verlenging voor de 3-4.

Granada kwam na ruim een half uur op 1-0. Kenedy scoorde nadat de blunderende Barcelona-verdediger Samuel Umtiti de bal in het eigen strafschopgebied verloor. Kort na rust leek de beslissing te vallen. De gelouterde Roberto Soldado ontsnapte bij een voorzet aan Umtiti en tekende voor de 2-0.

Pas in de absolute slotfase wist Barcelona ternauwernood een verlenging af te dwingen. In de 89e minuut viel de aansluitingstreffer. Na een fraaie pass van Lionel Messi werkte Antoine Griezmann de bal vanuit een schier onmogelijke hoek in het doel. De goal ging de boeken in als een eigen doelpunt van Granada-doelman Aaron Escandell.

Het slotoffensief van Barcelona leverde in de de derde minuut van de blessuretijd de 2-2 op. Griezmann kopte de bal voor het doel en de naar voren gekomen verdediger Jordi Alba kopte hard raak.

Antoine Griezmann was samen met Jordi Alba de uitblinker bij Barcelona. Deze omhaal ging er helaas voor de Franse spits niet in. Antoine Griezmann was samen met Jordi Alba de uitblinker bij Barcelona. Deze omhaal ging er helaas voor de Franse spits niet in. Foto: Pro Shots

De Jong schiet raak in rebound

In de verlenging hield het spektakel aan. In de honderdste minuut kwam Barcelona op 2-3 dankzij een fraaie kopbal van Griezmann. Drie minuten later kreeg Granada een strafschop, nadat invaller Sergiño Dest zijn tegenstander in de rug had gelopen. Fede schoot vanaf 11 meter raak.

De Jong gooide het spectaculaire duel vervolgens in het slot. In de 108e minuut werkte de Oranje-international de rebound binnen, nadat doelman Escandell een inzet van Messi moest loslaten. Met een pegel in het dak van het doel bepaalde Alba de eindstand enkele minuten later op 3-5.

Door de miraculeuze ontsnapping houdt Ronald Koeman in zijn eerste seizoen als trainer van Barcelona een goed uitzicht op in elk geval één prijs. Medetopclubs Real Madrid en Atlético Madrid zijn namelijk al uitgeschakeld in de Copa del Rey.

Naast Barcelona schaarde ook Levante zich woensdag bij de laatste vier, door Villarreal met 1-0 te kloppen. Eerder plaatste het Sevilla van Luuk de Jong en Karim Rekik zich voor de halve finales. De laatste kwartfinale gaat donderdag tussen Real Betis en Athletic Club.