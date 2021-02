Sven Botman heeft woensdag met Lille OSC de koppositie in de Ligue 1 verstevigd. De ploeg van de Nederlandse verdediger won met 0-3 van Girondins de Bordeaux.

Nadat er in de eerste helft niet was gescoord, zorgden Yusuf Yazici, Timothy Weah en Jonathan David na rust voor de 0-3-eindstand.

Voor Lille was de zege op de nummer tien in de Ligue 1 alweer de vijfde overwinning op rij. De ploeg van trainer Christophe Galtier is bezig aan een ijzersterk seizoen en verloor in de competitie pas twee keer.

Lille, dat het over twee weken in de zestiende finales van de Europa League opneemt tegen Ajax, heeft dankzij de zege een voorsprong van vijf punten op nummer twee Olympique Lyon. De ploeg van Memphis Depay komt later op woensdag nog wel in actie in de uitwedstrijd tegen Dijon.

Nummer drie Paris Saint-Germain, dat zes punten achterstand op Lille heeft, speelt woensdagavond een thuisduel met Nîmes Olympique.

