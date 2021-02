Verdediger Sven Botman heeft woensdag met koploper Lille OSC met 0-3 gewonnen van Girondins de Bordeaux. Ook achtervolgers Olympique Lyon en en Paris Saint-Germain maakten geen fout.

Nadat er in de eerste helft niet was gescoord, zorgden Yusuf Yazici, Timothy Weah en Jonathan David na rust voor de 0-3-eindstand.

Voor Lille was de zege op de nummer tien in de Ligue 1 alweer de vijfde overwinning op rij. De ploeg van trainer Christophe Galtier is bezig aan een ijzersterk seizoen en verloor in de competitie pas twee keer.

Lille, dat het over twee weken in de zestiende finales van de Europa League opneemt tegen Ajax, blijft dankzij de zege koploper in de Ligue 1 en heeft een voorsprong van twee punten op nummer twee Olympique Lyon.

Lyon wint nipt van Dijon

De ploeg van aanvaller Memphis Depay maakte geen fout. Op bezoek bij Dijon won Lyon met 0-1.

Lucas Paquetá zorgde na rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Depay speelde de volledige wedstrijd mee, maar slaagde er niet in om te scoren of een assist af te leveren.

Het is voor de Nederlandse spits alweer even geleden dat hij wist te scoren. De 26-jarige Depay was op 9 januari in de uitwedstrijd tegen Stade Rennes voor het laatst trefzeker en staat sindsdien vier wedstrijden droog.

Bakker boekt met PSG ruime thuiszege op Nîmes

Ook Paris Saint-Germain pakte woensdag drie punten. Met Mitchel Bakker in de basis wonnen de Parijzenaren met 3-0 van Nîmes Olympique.

Ángel Di María opende na achttien minuten de score en in de 36e minuut maakte Pablo Sarabia er 2-0 van in het Parc des Princes. Halverwege de tweede helft bepaalde Kylian Mbappé de 3-0-eindstand.

Paris Saint-Germain blijft door de zege een achterstand houden van drie punten op Lille en staat één punt achter Lyon.

Mitchel Bakker feliciteert Kylian Mbappé met zijn treffer. Mitchel Bakker feliciteert Kylian Mbappé met zijn treffer. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1