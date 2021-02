Koploper Manchester City heeft woensdagavond in de Premier League een eenvoudige 0-2-zege geboekt op bezoek bij laagvlieger Burnley. Achtervolger Leicester City won met dezelfde cijfers van Fulham.

Voor Manchester City was het de dertiende zege op rij in alle competities. Arsenal was in 2002 de laatste Engelse club die een dergelijke serie neerzette. Op 15 december speelde City voor het laatst gelijk: 1-1 tegen West Bromwich Albion. De laatste nederlaag dateert van 21 november, toen Tottenham Hotspur met 2-0 te sterk was.

Bovendien is de koploper acht duels op rij zonder tegentreffer. Doelman Ederson heeft al 768 minuten zijn doel schoongehouden. Alleen Edwin van der Sar (1311 minuten zonder tegentreffer) en Petr Cech (1025 en 827) zetten ooit een langere reeks neer.

Al in de derde minuut kwam City op 0-1 tegen Burnley, Gabriel Jesus kopte van dichtbij binnen. Ruim vijf minuten voor rust tekende Raheem Sterling voor de tweede treffer door een fraaie pass van Ilkay Gündogan af te ronden.

De score had nog hoger uit kunnen vallen, maar na rust werd een treffer van Riyad Mahrez afgekeurd omdat de Algerijn een fractie buitenspel stond. City, dat het nog zonder de geblesseerde Nathan Aké moest doen, liet nog enkele grote kansen onbenut. Bij Burnley had Erik Pieters een basisplaats als linksback.

De ploeg van manager Josep Guardiola verstevigt door de zege zijn koppositie. De voorsprong op Manchester United bedraagt drie punten, bovendien heeft City een duel minder gespeeld.

Kenny Tete (r) werd kort na rust gewisseld bij Fulham. Foto: Pro Shots

Leicester beslist duel met Fulham eveneens voor rust

Leicester City is met vijf punten achterstand én een wedstrijd meer gespeeld de nummer drie in Engeland. De ploeg van manager Brendan Rodgers besliste het duel met degradatiekandidaat Fulham eveneens in de eerste helft.

Kelechi Iheanacho en James Justin zorgden voor de treffers. Bij Fulham werd Kenny Tete vroeg in de tweede helft gewisseld.

Everton boekte een 1-2-zege op Leeds United, mede dankzij een treffer van Dominic Calvert-Lewin. De spits maakte al zijn zesde kopgoal in de Premier League dit seizoen. Door de uitzege klimt Everton naar de vijfde plek.

Later op woensdag worden er nog twee duels in de Premier League gespeeld: Aston Villa-West Ham United en Liverpool-Brighton & Hove Albion.

