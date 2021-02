Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg woensdagavond geholpen aan een plaats in de kwartfinales van de DFB-Pokal. Dankzij een treffer van de Nederlandse spits won Wolfsburg met 1-0 van Schalke 04. In de Belgische Croky Cup droeg de scorende debutant Tahith Chong een steentje bij aan de 6-1-zege van Club Brugge op Olsa Brakel.

De 28-jarige Weghorst mocht in de veertigste minuut aanleggen voor een strafschop en schoot in eerste instantie nog tegen Schalke-doelman Ralf Fährmann op. De aanvaller reageerde alert, knalde in de rebound wél raak en zorgde zo voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Schalke, waar Klaas-Jan Huntelaar vanwege een kuitblessure ontbrak.

Weghorst zette met zijn treffer een ijzersterke reeks voort. In de afgelopen zes wedstrijden kwam hij vijf keer tot scoren. Zijn doelpunt tegen Schalke was alweer zijn zeventiende goal van het seizoen.

In de andere kwartfinale haalde RB Leipzig uit tegen VfL Bochum, dat een divisie lager speelt. De formatie van trainer Julian Nagelsmann won met 4-0.

Amadou Haidara opende na elf minuten de score en in de blessuretijd van de eerste helft maakte Marcel Sabitzer er 2-0 van. Na rust bepaalde Yussuf Poulsen met twee treffers de 4-0-eindstand.

Later op woensdag staan in de DFB-Pokal ook nog Jahn Regensburg-FC Köln en VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach op het programma.

Chong scoort bij debuut voor Club Brugge

In België luisterde Tahith Chong zijn debuut voor Club Brugge op met ene treffer tegen Olsa Brakel, dat uitkomt op het vierde niveau. De jeugdinternational tekende bij de 6-1-overwinning voor de 5-1.

Eerder had Chong ook een bijdrage aan de derde treffer van Brugge. Een hoekschop van de vleugelspeler werd door Brakel-speler Robin Nelis in eigen doel geschoten.

Chong werd vorige week door Manchester United uitgeleend aan Brugge. Het afgelopen half jaar speelde het 21-jarige talent op huurbasis bij Werder Bremen, maar daar was hij niet altijd zeker van speeltijd.

Woensdag speelde bij Club Brugge ook Stefano Denswil mee. Bas Dost, Ruud Vormer en Noa Lang kwamen niet in actie.