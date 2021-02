Hoeveel Lionel Messi ook aan salaris opstrijkt bij het noodlijdende FC Barcelona, hij blijft volgens Spaanse journalisten voor een overweldigend deel van de 'Barça'-fans de eeuwige held. "Hij is de 555 miljoen euro volgens hen meer dan waard."

555 miljoen euro aan salaris. Het is een duizelingwekkend bedrag, zelfs voor de beste voetballer ter wereld die bij de meest succesvolle club van deze eeuw speelt. Vorige week lekte via de krant El Mundo uit dat Messi een contract heeft bij FC Barcelona waardoor hij in vier jaar tijd meer dan een half miljard euro verdient. En dat bij een club die financieel bijna op omvallen staat. De schuld is opgelopen tot meer dan 1 miljard.

"Als je de schuld van Barcelona in ogenschouw neemt, dan is het een bizar bedrag wat Messi verdient", zegt Rik Sharma, journalist van de Spaanse krant Sport. "Maar daar kijken de meeste fans van Barça niet naar. Zij kijken vooral naar het geld dat Messi genereert in de vorm van kaartverkoop en sponsoring."

Sportjournalist Carles Escolán ziet diezelfde trend bij de aanhang. "Door alles wat hij voor de club heeft betekend, vinden ze dat elke euro van de 555 miljoen goed aan hem is besteed."

Volgens onderzoeken uit Spanje wordt het aandeel van Messi in de inkomsten van de club in de laatste drie jaar op ongeveer 30 procent geschat. De Argentijnse superster zou met zijn prestaties op het veld én zijn commerciële waarde naast het veld ruim 200 miljoen euro meer hebben opgeleverd dan hij Barcelona heeft gekost.

Sharma: "Laat staan wat hij op ongrijpbaar niveau heeft betekend. De vreugde die hij de fans heeft gebracht is van onschatbare waarde."

'Onschendbare status' bij deel van de fans

Tegenover het buitenaardse salaris van de 33-jarige Messi staan ook buitenaardse prestaties. Sinds zijn debuut onder trainer Frank Rijkaard in 2004 scoorde hij 650 keer in 756 wedstrijden voor de Catalaanse club. Qua prijzen staat de teller van Messi bij Barcelona op een totaal van 34.

Het extreme succes zorgt voor een bijna onschendbare status van Messi bij de Barcelona-fans. "Er is een klein deel van de fans dat nooit een slecht woord over hem zal zeggen", stelt Sharma, al blijft de populariteit wel lastig meetbaar in tijden van corona en daarmee wedstrijden zonder publiek.

"Maar als Barcelona nu in een vol Camp Nou had gespeeld, hadden ze hem 100 procent zeker niet uitgefloten. Natuurlijk, ook Messi heeft bij een groot deel van de fans een grens, maar die is hiermee bij lange na niet bereikt."

Escolán zag wel wat kritiek van de fans, toen Messi afgelopen zomer openlijk zei dat hij weg wilde bij Barcelona. "Voor het eerst was toen een deel van de achterban van mening dat de club beter af was zonder Messi."

Lionel Messi heeft nog tot de zomer van 2021 een contract in het (voorlopig) lege Camp Nou. Lionel Messi heeft nog tot de zomer van 2021 een contract in het (voorlopig) lege Camp Nou. Foto: Pro Shots

'De fans zijn niet gek'

Toch werd hij ook toen op geen enkele manier gezien als verantwoordelijke voor het verval van de club. Er werd wel gewezen naar voorzitter Josep Bartomeu, die in oktober aftrad vanwege de financiële malaise in Camp Nou.

"De fans zijn niet gek. Zij zagen ook dat de clubleiding er een grote bende van had gemaakt." Escolán somt de miskopen op. "Voor Coutinho en Antoine Griezmann hebben ze ieder meer dan 100 miljoen betaald. André Gomes heeft hier amper iets gepresteerd en er zijn miljoenen neergelegd voor Brazilianen die het eerste elftal niet eens gehaald hebben."

Door al die miskopen is het geld nu op in Camp Nou. "Dat is ook de reden dat Messi komende zomer alsnog lijkt te gaan vertrekken. Hij weet dat het door de huidige situatie onmogelijk is om aankopen te doen en het team competitief voor de absolute top te maken."

Sharma: "Maar als hij gaat, dan zullen de fans hem eeuwig dankbaar zijn. Het forceren van een vertrek afgelopen zomer is een smetje, maar niet meer dan dat. Messi heeft Barcelona ongelooflijk veel vreugde gebracht. Dat blijft."