NAC Breda heeft zich woensdag versterkt met Anco Jansen. De 31-jarige spits komt transfervrij over van FC Emmen.

"NAC is een mooie club, waar je voor promotie kan spelen en waar ik het plezier in het spelletje hoop terug te vinden. Het is mooi om hier te spelen en normaal gesproken hangt hier ook een mooie sfeer", aldus Jansen, wiens contract bij Emmen is ontbonden.

"Ik ben zelf een technisch onderlegde voetballer met inmiddels al wat ervaring. Ik zal er alles aan doen om er met NAC een mooi seizoen van te maken. Ik doe een stapje terug naar de Keuken Kampioen Divisie, maar wel met de gedachte om weer een stap omhoog te kunnen."

Jansen speelde sinds 2017 voor FC Emmen. In 2018 promoveerde hij met Emmen naar de Eredivisie, wat een primeur was voor de Drentse club.

Uiteindelijk speelde hij 89 officiële wedstrijden voor FC Emmen. Voor zijn periode in Emmen speelde Jansen voor het Turkse Boluspor. Daarvoor kwam hij uit voor onder meer Roda JC en De Graafschap.

NAC is de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen staat onderaan in de Eredivisie.

