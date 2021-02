Sébastien Haller ontbreekt op de spelerslijst van Ajax voor de Europa League. De recordaankoop kan daardoor komend half jaar mogelijk niet meespelen in de knock-outfase van het toernooi.

"Het klopt inderdaad dat Haller niet op de spelerslijst van de Europa League staat", zegt een woordvoerder van Ajax tegen NU.nl. "We zijn met de KNVB en de UEFA aan het uitzoeken waar het mis is gegaan."

Als blijkt dat de fout bij Ajax zelf ligt, dan kan Haller dit seizoen geen Europese wedstrijden spelen voor de club. Vermoedelijk kan de UEFA donderdag duidelijkheid verschaffen

De Amsterdammers nemen het eind februari mogelijk zonder Haller in de zestiende finales van de Europa League op tegen Lille. De ploeg van trainer Erik ten Hag begint op 18 februari met een uitwedstrijd en speelt een week later de return in de Johan Cruijff ArenA.

Op de woensdag gepubliceerde lijst van de UEFA staat wel de naam van Oussama Idrissi, die maandag door Ajax op huurbasis werd overgenomen van Sevilla. Haller ontbreekt, terwijl de spits met zijn oude club West Ham United geen Europese duels speelde en gewoon in actie zou kunnen komen voor Ajax.

Ajax betaalde 22,5 miljoen euro voor Haller

Ajax nam Haller op 8 januari voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Nooit eerder betaalde een Nederlandse club zo'n hoog bedrag voor een speler. Bovendien was Haller wereldwijd de op één na duurste speler in afgelopen transferperiode. Alleen Saïd Benrahma, die voor 23,1 miljoen euro van Brentford naar West Ham verhuisde, was nog iets duurder.

In zijn eerste zes competitieduels voor Ajax was Haller goed voor twee goals en vier assists. De Amsterdammers gaan met een voorsprong van zeven punten ruim aan kop in de Eredivisie.

