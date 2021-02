Brian Brobbey vertrekt komende zomer bij Ajax. De negentienjarige spits heeft verschillende aanbiedingen om zijn contract te verlengen afgeslagen en gaat transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

"Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars woensdag op de site van zijn club. "Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht."

Brobbey maakte in oktober vorig jaar in het thuisduel met Fortuna Sittard zijn debuut en wist daarin meteen te scoren. Vorige week donderdag tegen Willem II was de aanvaller, die dit seizoen in totaal zes keer in actie kwam, nog beslissend door vlak voor tijd als invaller de 2-1 te noteren en even later de assist te leveren bij de 3-1 van Dusan Tadic.

Trainer Erik ten Hag sprak na afloop van het duel met de Tilburgers nog de hoop uit dat Brobbey zou blijven, maar die hoop blijkt een kleine week later ijdel te zijn.

Brian Brobbey was een kleine week geleden nog van grote waarde voor Ajax in het thuisduel met Willem II. Brian Brobbey was een kleine week geleden nog van grote waarde voor Ajax in het thuisduel met Willem II. Foto: Pro Shots

'Als we hem nodig hebben zal de trainer hem opstellen'

Volgens Overmars verandert de contractsituatie van Brobbey niets aan zijn rol binnen de selectie. "Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract", aldus Overmars. "Als we hem nodig hebben, dan zal de trainer hem gewoon opstellen."

Brobbey was in de afgelopen seizoenen vooral van waarde voor Jong Ajax. De jeugdinternational van Oranje speelde sinds het seizoen 2018/2019 29 wedstrijden voor de Amsterdamse beloften en scoorde daarin zestien keer.

Ajax, dat aan kop staat in de Eredivisie, vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie