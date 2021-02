Schalke 04 moet het woensdagavond opnieuw zonder Klaas-Jan Huntelaar stellen in de bekerwedstrijd tegen VfL Wolfsburg (aftrap om 18.30 uur). De spits ontbreekt vanwege een kuitblessure.

Huntelaar is om die reden niet meegereisd naar Wolfsburg voor het duel in de achtste finales van de DFB-Pokal. Doordat ook onder anderen Frederik Rønnow, Benito Raman en Suat Serdar ontbreken, beschikt Schalke slechts over zeventien spelers.

Het is de tweede keer dat Huntelaar sinds zijn overstap van Ajax naar Schalke een kuitblessure heeft. Eerder miste de 37-jarige oud-international al twee duels.

De terugkeer van Huntelaar bij Schalke is vooralsnog beperkt gebleven tot een invalbeurt van elf minuten tegen Werder Bremen (1-1). Daarin kwam de spits niet tot scoren, maar kreeg hij wel een gele kaart.

Huntelaar maakte in januari de overstap naar Gelsenkirchen, omdat hij zijn oude club wilde helpen in de degradatiestrijd. De ploeg is met acht punten hekkensluiter in de Bundesliga.

Zaterdag staat er voor Schalke een thuiswedstrijd tegen topclub RB Leipzig op het programma.

