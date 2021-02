Real Madrid-trainer Zinédine Zidane kan voorlopig geen beroep doen op Eden Hazard. De dertigjarige Belg heeft een spierscheuring opgelopen en is opnieuw weken uitgeschakeld. Het is al de tiende keer sinds zijn komst naar Madrid dat Hazard niet inzetbaar is vanwege een blessure.

De 'Koninklijke' meldt woensdag dat Hazard waarschijnlijk zo'n vier tot zes weken langs de kant staat. Daardoor mist de aanvaller zo goed als zeker de ontmoeting met Atalanta eind februari in de achtste finales van de Champions League.

Hazard, die in de zomer van 2019 voor 115 miljoen euro van Chelsea naar Real Madrid verkaste, kampte eind vorig jaar ook al met een spierblessure en was juist net hersteld. Hij speelde dit seizoen pas dertien wedstrijden en werd daarin negen keer gewisseld. In vier van die duels kwam hij als invaller het veld in.

Sinds zijn komst naar Real Madrid tobt Hazard met zijn fitheid. De 106-voudig international stond vaker aan de kant dan dat hij inzetbaar was voor de Madrileense club. Hij miste 42 wedstrijden en kwam in 35 duels in actie.

Real Madrid staat op de derde plek in La Liga en heeft tien punten achterstand op stadgenoot Atlético Madrid, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zaterdag gaat de ploeg van Zidane op bezoek bij SD Huesca.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga