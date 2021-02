Koen Stam is bij Feyenoord de nieuwe assistent-trainer van Dick Advocaat. De 33-jarige coach is woensdag aangesteld als de opvolger van Zeljko Petrovic, die vorige week een contract tekende als hoofdtrainer bij Willem II.

De 33-jarige Stam is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Rotterdamse club, waar hij assistent is van Feyenoord onder 21. Omdat dat elftal onder het reglement van het amateurvoetbal valt, heeft die ploeg al maanden geen wedstrijden meer gespeeld.

Feyenoord nam Stam in de zomer over van AZ, waar hij de leiding had over het beloftenteam. Het is de bedoeling dat hij per direct aansluit bij de hoofdmacht om hoofdcoach Advocaat te assisteren.

Stam zal volgend seizoen overigens geen deel uitmaken van de technische staf van Feyenoord, waar Arne Slot de opvolger wordt van Advocaat. Begin deze week werd bekend dat Slot geassisteerd zal worden door Marino Pusic, met wie hij ook samenwerkte bij AZ.

Stam kwam als speler onder meer uit voor Excelsior, Telstar en FC Volendam. Hij zette in 2011 een punt achter zijn loopbaan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie