De competities op de hoogste niveaus in het amateurvoetbal moeten uiterlijk in het weekeinde van 10 en 11 april worden hervat. Lukt dat vanwege de beperkingen rondom het coronavirus niet, dan worden de competities niet meer uitgespeeld, zo heeft de KNVB woensdag bepaald.

De KNVB heeft dinsdag een routekaart gepubliceerd waarin de opties voor het restant van het seizoen in het amateurvoetbal staan vermeld.

De voetbalbond besloot dinsdag al dat de competities van de lagere elftallen niet meer worden hervat. Die teams, uitkomend in de zogenoemde B-categorie, gaan zodra de overheid dat toelaat aan de slag in de Regio Cup: kleinschalige regionale toernooien voor amateurverenigingen, met korte reisafstanden.

Het is de bedoeling dat de hoogste amateurteams, uitkomend in de A-categorie, één seizoenshelft gaan afmaken. "In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn promotie en degradatie nog mogelijk", aldus de KNVB, die als tweede voorwaarde stelt dat teams in de aanloop naar 10 en 11 april vier tot vijf weken zonder beperkingen kunnen trainen om goed voorbereid aan de hervatting van de competitie te beginnen.

Voor de jeugd uitkomend in de categorie A is de uiterste startdatum van de competities in het speelweekend van 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor deze ploegen een kortere voorbereidingsperiode van twee tot drie weken.

Mocht uit de coronapersconferentie van 23 februari blijken dat de maatregelen niet versoepeld kunnen worden, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet hervat.