Verdediger Pascal Struijk van Leeds United heeft de Belgische nationaliteit aangevraagd. De Belgische voetbalbond bevestigt dat na een bericht in de krant Het Nieuwsblad.

De 21-jarige Struijk werd geboren in de Belgische plaats Deurne, maar groeide op in Nederland. Hij speelde in de jeugd van ADO Den Haag en Ajax, voordat hij in 2018 naar Leeds United verkaste.

Dit seizoen kwam Struijk in de Premier League elf keer in actie, waarvan negen keer als basisspeler. In november verlengde hij zijn contract tot de zomer van 2024.

Volgens verschillende media zou de Belgische bondscoach Roberto Martínez enthousiast zijn over de kwaliteiten van Struijk en ze zouden ook al met elkaar hebben gesproken. Het Nieuwsblad schrijft dat Martínez van plan is de centrale verdediger in maart, wanneer België tegen Wales, Tsjechië en Belarus speelt in de WK-kwalificatie, voor het eerst bij de nationale ploeg te halen.

Struijk speelde in het verleden als jeugdinternational voor Oranje. In 2016 speelde hij samen met onder anderen Matthijs de Ligt, Donyell Malen, Justin Kluivert en Owen Wijndal op het EK onder 17 in Azerbeidzjan, waar Nederland de halve finales haalde.