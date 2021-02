Willem II moet het in de strijd tegen degradatie zonder Miquel Nelom doen. De linksback is geopereerd aan zijn linkerknie en zal dit seizoen niet meer in actie komen.

Willem II meldt woensdag op zijn site dat Nelom enkele maanden moet revalideren en zich op volgend seizoen zal richten.

De dertigjarige verdediger, die in 2013 twee interlands voor het Nederlands elftal speelde, kampt al enige tijd met de blessure aan zijn knie. Zijn laatste wedstrijd was eind november tegen FC Groningen (1-0-nederlaag).

Nelom speelt sinds september 2019 bij Willem II en verlengde zijn contract in Tilburg vorig jaar tot medio 2022. Vorig seizoen was hij meestal basisspeler in de ploeg die knap vijfde stond toen de jaargang moest worden afgebroken vanwege de coronapandemie en zich zo plaatste voor Europees voetbal.

Dit seizoen presteert Willem II een stuk slechter. De Brabanders staan zestiende en vechten tegen degradatie. De matige resultaten zorgden vorige week voor het ontslag van trainer Adrie Koster. Hij werd opgevolgd door Zeljko Petrovic.

Willem II haalde maandag op Deadline Day met de 21-jarige Feyenoord-huurling Ian Smeulers een nieuwe linksback. Derrick Köhn, die afgelopen zomer overkwam van het tweede team van Bayern München, speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden op de linksbackpositie, maar de Duitser kon nog niet overtuigen.

