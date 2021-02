Southampton-manager Ralph Hasenhüttl baalt verschrikkelijk van de manier waarop zijn ploeg dinsdag van Manchester United verloor. 'The Saints' gingen op Old Trafford met liefst 9-0 onderuit en dat was voor de tweede keer in iets meer dan vijftien maanden.

Op 25 oktober 2019 werd de grootste Premier League-nederlaag ooit in het eigen St. Mary's Stadium al geëvenaard, toen Leicester City met dezelfde cijfers te sterk was. Tegen United stond Southampton vrijwel de hele wedstrijd met tien man, omdat de negentienjarige middenvelder Alexandre Jankewitz al in de openingsminuten rood kreeg.

"Het was verschrikkelijk. Onacceptabel. Op deze manier duren negentig minuten heel lang, ook omdat je langs de kant eigenlijk niets kunt doen", zei Hasenhüttl, die in 2019 tegen Leicester ook al coach van Southampton was, na de pijnlijke nederlaag in Manchester.

"De laatste vijf doelpunten vielen veel te makkelijk. Ik heb geen zin om er een tactische analyse op los te laten, want dat slaat nergens op. Ik kan niet ontkennen dat die vorige 9-0-nederlaag op een gegeven moment in ons hoofd zat."

Hasenhüttl oordeelde niet te hard over de jonge Jankewitz. "Dit is gewoon een nachtmerrie. Het is zwaar als je binnen twee minuten al met tien man komt te staan tegen een ploeg als United. Jankewitz is een jonge speler die nog veel moet leren. Vandaag was verschrikkelijk voor hem", zei hij.

"Uiteindelijk voelt deze 9-0-nederlaag wel anders dan die tegen Leicester, want we staan nu veel hoger op de ranglijst. Al is het niet zo dat het minder pijn doet dan die vorige 9-0, integendeel. Het doet alleen maar meer pijn als je nóg een keer zo hard onderuitgaat."

Alexandre Jankewitz moest al binnen twee minuten van het veld wegens een rode kaart na een harde charge. Alexandre Jankewitz moest al binnen twee minuten van het veld wegens een rode kaart na een harde charge. Foto: Pro Shots

Solskjaer: 'Aanvallers lieten het eindelijk zien'

United-manager Ole Gunnar Solskjaer was vanzelfsprekend blij met de monsterzege van zijn ploeg. De Noor was vooral te spreken over zijn aanvallers; Anthony Martial scoorde na acht wedstrijden zonder doelpunt weer eens en Marcus Rashford en Edinson Cavani maakten beiden hun tweede goal van het seizoen.

"Vanavond lieten ze het eindelijk zien. Dat werd weleens tijd. Ze genoten echt en ze speelden goed. Wat ik vooral mooi vond, was de honger die mijn ploeg uitstraalde. Dat is de manier waarop we beter kunnen worden", aldus Solskjaer.

"Ik zag veel terug van de manier waarop we werken. We willen onvoorspelbaar zijn en vandaag waren mijn spelers onbevangen, creatief en hadden ze de juiste instelling. We speelden weliswaar tegen tien man, maar dat is nooit makkelijk."

United is na 22 wedstrijden de nummer twee van de Premier League. Stadgenoot Manchester City heeft net zoveel punten, maar heeft twee duels minder gespeeld. Southampton staat twaalfde.

Er stond geen maat op Manchester United, waar Donny van de Beek in de tweede helft inviel. Er stond geen maat op Manchester United, waar Donny van de Beek in de tweede helft inviel. Foto: Pro Shots

