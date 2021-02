Peter Bosz baalt verschrikkelijk van de blamage van Bayer Leverkusen dinsdag in de achtste finales van de DFB-Pokal. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg na verlenging met 2-1 verliezen bij Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau.

"Ik ben boos en teleurgesteld", zei Bosz met een verbeten gezicht. "Met al onze ervaring had dit nooit mogen gebeuren. Het lag niet aan het veld, niet aan de regen en niet aan de tegenstander, het lag aan ons. Rot-Weiss heeft verdiend gewonnen."

Leverkusen had het zwaar tegen de nummer twee van de Regionalliga West en na negentig minuten was het nog 0-0. In de 104e minuut kwam de ploeg van Bosz eindelijk op voorsprong dankzij Leon Bailey, maar de nummer vijf van de Bundesliga waande zich daarna iets te vroeg zeker van een plaats bij de laatste acht.

"We hebben weer veel te veel kansen gemist. Dat probleem hebben we al een tijdje", doelde Bosz onder meer op de recente nederlagen tegen VfL Wolfsburg (0-1) en RB Leipzig (1-0).

'Dit was gewoon heel slecht'

Het verlies tegen Essen is het meest pijnlijke hoofdstuk in de slechte reeks van Leverkusen. Via Oguzhan Kefkir kwam Rot-Weiss terug tot 1-1 en een minuut voor het einde van de verlenging maakte Simon Engelmann de sensatie compleet. De 31-jarige aanvaller verraste door uit een lastige hoek raak te schieten.

"Na ons doelpunt hadden we het nooit meer uit handen mogen geven", besefte Bosz. "Ons positiespel was onvoldoende, we hadden geen rust aan de bal en verzuimden de tweede treffer te maken vanuit de counter. Nee, dit was gewoon heel slecht."

Vorig seizoen haalde Bosz nog de bekerfinale met Leverkusen, dat toen in de eindstrijd met 4-2 van Bayern München verloor. In zijn derde seizoen bij de Duitse club lijkt hij alleen nog in Europa een prijs te kunnen pakken. Leverkusen speelt deze maand in de zestiende finales van de Europa League tegen Young Boys.