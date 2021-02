Juventus heeft dinsdag in de heenwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia een overwinning op Internazionale geboekt. Dankzij twee goals van Cristiano Ronaldo won de ploeg uit Turijn met 1-2.

Juventus, waar Matthijs de Ligt de volledige wedstrijd speelde, kwam na tien minuten nog wel op achterstand door een treffer van Lautaro Martínez. De Argentijn schoot hard raak uit een voorzet van Nicolò Barella.

Een kwartier later zorgde Ronaldo vanaf elf meter - Juventus kreeg een strafschop nadat Ashley Young een overtreding op Juan Cuadrado had begaan - voor de gelijkmaker.

De winnende treffer van Ronaldo stond al tien minuten voor rust op het scorebord. De 35-jarige Portugees profiteerde van een misverstand tussen Inter-verdediger Milan Skriniar en doelman Samir Handanovic, pikte de bal op en schoot vanuit een lastige hoek raak.

Na rust werd het vooral een vechtwedstrijd in Stadio Giuseppe Meazza, waar de scheidsrechter liefst negen gele kaarten moest trekken. Ook De Ligt werd na rust nog op de bon geslingerd. Stefan de Vrij, die namens Internazionale de volledige wedstrijd tussen de lijnen stond, kwam het duel schadevrij door.

De halve finales in de Coppa Italia gaan over twee duels. De andere halve finale gaat tussen Atalanta en Napolil; die ploegen treffen elkaar woensdag. De returns zijn volgende week.

Sevilla boekt nipte zege op Almeriá

In Spanje boekte Sevilla in de kwartfinales van de Copa del Rey een 0-1-zege bij Almeriá, dat uitkomt in de Segunda División. Luuk de Jong vertolkte een bijrol en werd een kwartier na rust gewisseld. Karim Rekik deed de volledige wedstrijd mee.

Lucas Ocampos nam halverwege de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening. De Argentijn werkte binnen uit een voorzet van Suso en schoot zijn ploeg zo naar de halve finales.

FC Barcelona komt woensdag in actie in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Ronald Koeman gaat op bezoek bij Granada.