Go Ahead Eagles verloor dinsdagavond met 1-3 van FC Volendam, maar dat was bijzaak voor de spelers van de club uit Deventer. De ploeg was in gedachten bij reservekeeper Mitchel Michaelis, wiens zoontje Jax maandag overleed.

"Voetbal stelt niet zo veel voor als zoiets is gebeurd", zei Go Ahead-middenvelder Luuk Brouwers na de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd in de Adelaarshorst voor de camera van ESPN. "In de tweede helft speelden we iets beter, maar er was maar een klein tegenslagje nodig om terug te vallen in het emotionele. Dat maakt niet uit. Ik hoop dat Mitchel het eerbetoon mooi vond, dat is belangrijker."

Het zoontje van de 27-jarige Michaelis overleed door een zeer zeldzame stofwisselingsziekte en werd slechts een half jaar oud. Een dag later stonden Go Ahead en FC Volendam stil bij het drama. De spelers kwamen het veld op in witte shirts met de tekst "Lieve Mitchel en Jenn, we denken aan jullie". Het nummer You'll Never Walk Alone werd gedraaid, gevolgd door een minuut stilte, waarbij de emotie zichtbaar was bij de spelers.

"Toen ik gisteren hoorde van het overlijden, besefte ik het nog niet", vervolgde Brouwers. "Voorafgaand aan de wedstrijd ging er wel heel veel door me heen, alles behalve voetbal. Op het veld kwamen de traantjes."

'Ik heb het in een roes beleefd'

Go Ahead-trainer Kees van Wonderen beleefde ook een moeilijke avond en kon het zijn ploeg niet kwalijk nemen dat er zwak gespeeld werd en dat FC Volendam te sterk was. "Ik heb het in een roes beleefd", vertelde Van Wonderen. "Ik was met mijn hoofd niet echt bij de wedstrijd, en mijn spelers ook niet."

Ook voor de spelers van FC Volendam was het zwaar, omdat veel van hen samenspeelden met Michaelis. De keeper, die dit seizoen in één competitiewedstrijd in actie kwam voor Go Ahead, stond tot afgelopen zomer onder contract bij de Noord-Hollandse club.

"Ik ken Mitchel al jaren", zei Volendam-middenvelder Alex Plat. "Vanochtend ben ik nog bij hem langs geweest om hem een hart onder de riem te steken. Het is hartverscheurend. Onze overwinning is ondergeschikt."