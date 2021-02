Manchester United heeft dinsdagavond een monsterzege geboekt op Southampton na een bizar vroege rode kaart voor middenvelder Alexandre Jankewitz. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer, met Donny van de Beek de tweede helft in het veld, won met 9-0 en dat is een evenaring van Premier League-record. Eerder op de avond leed Arsenal een pijnlijke nederlaag.

26 jaar geleden was United met 9-0 te sterk voor Ipswich Town en die recordscore werd in 2019 geëvenaard door Leicester City tegen Southampton. Nooit haalde een club de 'dubbele cijfers' in de Premier League, die in 1992 werd opgericht.

Het United van Solskjaer gaat de boeken in als de derde ploeg die met 9-0 wint. Het was op Old Trafford al snel duidelijk dat het een makkelijke avond ging worden, want na anderhalve minuut kreeg Jankewitz rood en moest Southampton met tien man verder.

De negentienjarige Zwitser, die afgelopen weekend een minuut voor tijd als invaller debuteerde tegen Aston Villa, maakte een schandalige overtreding op Scott McTominay en kon vertrekken.

Alexandre Jankewitz druipt af na de snelle rode kaart. Alexandre Jankewitz druipt af na de snelle rode kaart. Foto: Pro Shots

Gele kaart voor Van de Beek

United liep vervolgens door goals van Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani en een eigen treffer van Jan Bednarek uit naar een 4-0 ruststand. Van de Beek mocht halverwege invallen, maar hij had geen aandeel in de vijf doelpunten van United in de tweede helft. De Oranje-international kreeg wel geel.

Anthony Martial, McTominay, Bruno Fernandes (strafschop), nogmaals Martial en Daniel James scoorden, terwijl ook Bednarek rood kreeg. De Pool van Southampton tikte een doorgebroken speler onderuit.

Door de ruime zege heeft Manchester United evenveel punten als koploper Manchester City, maar de ploeg van trainer Josep Guardiola heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

Vreugde bij Manchester United na de 6-0. Vreugde bij Manchester United na de 6-0. Foto: Pro Shots

Arsenal op pijnlijke wijze onderuit

Arsenal verloor dinsdag mede door rode kaarten van David Luiz en keeper Bernd Leno voor het eerst dit kalenderjaar in de Premier League. Wolverhampton Wanderers was thuis met 2-1 te sterk.

Nicolas Pépé zette Arsenal in de 32e minuut nog wel op een 0-1-voorsprong in Molineux Stadium, maar daarna ging het mis voor de ploeg van manager Mikel Arteta. In de blessuretijd van de eerste helft haalde Arsenal-verdediger Luiz Wolverhampton-aanvaller Willian José onderuit in kansrijke positie.

Het gevolg was rood voor de Braziliaan en een strafschop, die benut werd door de Portugees Rúben Neves. Vier minuten na rust werd het 2-1 voor Wolverhampton dankzij een schitterend schot van 25 meter van de Portugees João Moutinho.

David Luiz krijgt rood. David Luiz krijgt rood. Foto: Pro Shots

Rúnarsson keept laatste kwartier voor Arsenal

Het bleef bij 2-1, al trok scheidsrechter Craig Pawson nog een rode kaart voor Arsenal. Keeper Leno schatte in de 72e minuut een situatie verkeerd in en maakte hands, waardoor de uitploeg de wedstrijd met negen spelers beëindigde.

De IJslandse reservedoelman Rúnar Alex Rúnarsson keepte het laatste kwartier. De Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever zat bij Wolverhampton negentig minuten op de bank.

Het verlies komt als een verrassing voor Arsenal, dat de laatste weken uitstekend presteerde in de Premier League. De laatste nederlaag dateerde van 19 december, toen Everton met 2-1 te sterk was. De Londenaren staan nu tiende. Wolverhampton is met vijf punten minder de nummer veertien van de Premier League.

Jaïro Riedewald viert zijn tweede goal in de Premier League. Jaïro Riedewald viert zijn tweede goal in de Premier League. Foto: Pro Shots

Riedewald scoort voor Crystal Palace

Voor Jaïro Riedewald was het een mooie avond, want hij scoorde en won met Crystal Palace. De ploeg uit Londen was op St. James' Park met 1-2 te sterk voor Newcastle United. Jonjo Shelvey zette Newcastle al na twee minuten op een 1-0-voorsprong en een kwartier later maakte Riedewald gelijk. In de 25e minuut tekende Gary Cahill voor de winnende goal van Crystal Palace, dat dertiende staat. Newcastle is de nummer zestien.

Patrick van Aanholt had net als Riedewald, die in 2015 drie interlands speelde voor Oranje, een basisplaats bij Crystal Palace.

Sheffield United won de degradatiekraker tegen West Bromwich Albion dinsdag met 2-1. De bezoekers stonden bij rust met 0-1 voor door een goal van Matthew Phillips, maar in de tweede helft pakte de thuisploeg door treffers van Jayden Bogle en Billy Sharpe alsnog drie punten.

De club uit Sheffield staat al bijna het gehele seizoen onderaan, maar de laatste tijd gaat het beter. Vorige week werd al verrassend gewonnen van Manchester United. Het verschil tussen de hekkensluiter en nummer negentien West Bromwich is nog maar een punt.