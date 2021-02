Arsenal heeft dinsdag mede door rode kaarten van David Luiz en keeper Bernd Leno voor het eerst dit kalenderjaar een nederlaag geleden in de Premier League. Wolverhampton Wanderers was thuis met 2-1 te sterk.

Nicolas Pépé zette Arsenal in de 32e minuut nog wel op een 0-1-voorsprong in Molineux Stadium, maar daarna ging het mis voor de ploeg van manager Mikel Arteta. In de blessuretijd van de eerste helft haalde Arsenal-verdediger Luiz Wolverhampton-aanvaller Willian José onderuit in kansrijke positie.

Het gevolg was rood voor de Braziliaan en een strafschop, die benut werd door de Portugees Rúben Neves. Vier minuten na rust werd het 2-1 voor Wolverhampton dankzij een schitterend schot van 25 meter van de Portugees João Moutinho.

Daar bleef het bij, al trok scheidsrechter Craig Pawson nog een rode kaart voor Arsenal. Keeper Leno schatte in de 72e minuut een situatie verkeerd in en maakte hands, waardoor de uitploeg de wedstrijd met negen spelers beëindigde. De IJslandse reservedoelman Rúnar Alex Rúnarsson keepte het laatste kwartier. De Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever zat bij Wolverhampton negentig minuten op de bank.

Het verlies komt als een verrassing voor Arsenal, dat de laatste weken uitstekend presteerde in de Premier League. De laatste nederlaag dateerde van 19 december, toen Everton met 2-1 te sterk was. De Londenaren staan nu tiende. Wolverhampton is met vijf punten minder de nummer dertien van de Premier League.

João Moutinho juicht na zijn fraaie 2-1. João Moutinho juicht na zijn fraaie 2-1. Foto: Pro Shots

Sheffield United wint degradatiekraker

Sheffield United won de degradatiekraker tegen West Bromwich Albion dinsdag met 2-1. De bezoekers stonden bij rust met 0-1 voor door een goal van Matthew Phillips, maar in de tweede helft pakte de thuisploeg door treffers van Jayden Bogle en Billy Sharpe alsnog drie punten.

De club uit Sheffield staat al bijna het gehele seizoen onderaan, maar de laatste tijd gaat het beter. Vorige week werd al verrassend gewonnen van Manchester United. Het verschil tussen de hekkensluiter en nummer negentien West Bromwich is nog maar een punt.

Er staan dinsdag nog twee Premier League-wedstrijden op het programma. Bij Manchester United-Southampton en Newcastle United-Crystal Palace is om 21.15 uur afgetrapt.