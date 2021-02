Trainer Peter Bosz is dinsdag met Bayer Leverkusen op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de derde ronde van de DFB-Pokal. De nummer vijf van de Bundesliga ging na verlenging met 2-1 onderuit bij vierdedivisionist Rot-Weiss Essen.

Nadat er in de reguliere speeltijd niet was gescoord - Moussa Diaby had in de 89e minuut namens Leverkusen nog wel op de paal geschoten - was het na 104 minuten wel raak voor de bezoekers. Leon Bailey werd diep gestuurd en verraste doelman Daniel Davari, viervoudig international van Iran, in de verre hoek.

Kort na de pauze kwam er een knap antwoord van de thuisploeg, die tweede staat in de Regionalliga. Invaller Marcel Platzek stuitte uit een counter op de vuisten van keeper Lukas Hrádecky, waarna Oguzhan Kefkir uit de rebound alsnog de trekker overhaalde.

Een minuut voordat ook de verlenging was afgelopen, zorgde Simon Engelmann voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. De 31-jarige aanvaller verraste door uit een lastige hoek te schieten en zette daarmee ook Hrádecky op het verkeerde been: 2-1.

Leverkusen bezig aan moeizame reeks

Leverkusen, waarbij Timothy Fosu-Mensah de volledig wedstrijd meedeed en de van Celtic overgekomen Jeremie Frimpong zijn debuut maakte, was daarna niet meer bij machte om Essen aan het wankelen te brengen en werd zo op pijnlijke wijze uitgeschakeld. Daley Sinkgraven bleef 120 minuten op de bank.

Bayer Leverkusen zet met de nederlaag in Essen een moeizame reeks voort. Van de afgelopen vijf duels verloor de ploeg uit Noordrijn-Westfalen er vier, waardoor ze is afgezakt naar de vijfde plaats in de Bundesliga. Zondag staat voor Leverkusen de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart op het programma.

Bosz haalde vorig seizoen met Leverkusen nog de finale van het Duitse bekertoernooi. Daarin was Bayern München met 4-2 te sterk.