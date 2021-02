De spelers van Go Ahead Eagles en FC Volendam hebben dinsdag voorafgaand aan het Keuken Kampioen Divisie-duel in De Adelaarshorst stilgestaan bij het overlijden van het zoontje van Go Ahead-reservekeeper Mitchel Michaelis. Jax Michaelis werd afgelopen juli geboren en leed aan een ernstige stofwisselingsziekte.

De spelers kwamen het veld op in witte shirts met de tekst "Lieve Mitchel en Jenn, we denken aan jullie". Het nummer You'll Never Walk Alone werd gedraaid, gevolgd door een minuut stilte, waarbij de emotie zichtbaar was bij spelers.

Jax overleed maandag. Na zijn geboorte afgelopen zomer bleek dat hij aan een zeer zeldzame stofwisselingsziekte leed, die per jaar hooguit drie kinderen in Nederland treft.

Mitchel Michaelis is dit seizoen achter Jay Gorter tweede keeper bij Go Ahead, dat hem overnam van FC Volendam. Hij kwam in één competitiewedstrijd in actie: op 5 januari op bezoek bij Jong PSV.

'We spelen ook voor Mitchel'

Trainer Kees van Wonderen vertelde maandag dat de verslagenheid groot is bij de speler van Go Ahead. "De wedstrijd van morgen spelen we niet alleen om een sportief resultaat te behalen, maar ook voor Mitchel", aldus Van Wonderen.

De aftrap bij Go Ahead tegen FC Volendam was om 18.45 uur en dus is de wedstrijd nog bezig.

Halverwege leidden de Volendammers met 0-1 door een doelpunt van Boy Deul in de veertigste minuut. Beide ploegen spelen met rouwbanden.