Mesut Özil heeft dinsdag zijn debuut voor Fenerbahçe gemaakt. De Duitse middenvelder viel in de competitiewedstrijd tegen Hatayspor in de 77e minuut in en speelde zo zijn eerste wedstrijd in 332 dagen.

Het laatste duel van Özil dateerde van 7 maart 2020, toen hij met Arsenal met 1-0 won van West Ham United. Hij kwam vervolgens in opspraak door politieke uitspraken en trainer Mikel Arteta stelde hem niet meer op. Een transfer naar Fenerbahçe bracht deze winter uitkomst voor Özil, die Turkse roots heeft.

In de uitwedstrijd tegen Hatayspor mocht Özil voor het eerst meedoen met de ploeg van trainer Erol Bulut. Op het moment dat hij in het veld kwam, leidde Fenerbahçe met 0-1 door een goal van Mame Thiam.

De Fransman Jean-Claude Billong maakte twee minuten voor tijd de 0-2, waarna Aaron Boupendza uit Gabon iets terugdeed namens Hatayspor, dat zevende staat in de Süper Lig. Jong Oranje-international Ferdi Kadioglu mocht tien minuten eerder dan Özil invallen bij Fenerbahçe.

Özil tekende tot medio 2024

Özil wil met Fenerbahçe kampioen van Turkije worden. De negentienvoudig landskampioen gaat na 22 wedstrijden aan kop met drie punten voorsprong op Galatasaray.

De 92-voudig Duits international, die na het WK 2018 bedankte voor zijn land, heeft tot medio 2024 getekend bij Fenerbahçe, dat Arsenal geen transfersom heeft betaald. Eerder speelde Özil voor Real Madrid, Werder Bremen en Schalke 04.

