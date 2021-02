Clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie mogen vanaf de komende speelronde een extra wissel doorvoeren als het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen.

De KNVB heeft na overleg met de clubs en de spelersvakbond VVCS besloten om mee te doen aan een pilot die recent gestart is door de FIFA. In de Premier League is het sinds begin dit jaar al toegestaan om een keer extra te wisselen bij het vermoeden van een hersenschudding.

Op aandringen van Engelse clubs gaf spelregelcommissie IFAB eind vorig jaar goedkeuring voor die regel. De hoop is dat de gezondheid van de spelers beter beschermd wordt, zonder dat een team er nadeel van ondervindt doordat het in ondertal verder moet spelen.

Nederlandse clubs mogen dit seizoen vanwege de coronacrisis al vijf keer wisselen, verdeeld over vier wisselmomenten. Bij een hersenschudding zou daar vanaf komend weekend dus mogelijk nog een zesde wissel bij kunnen komen.

"Ter bescherming van de spelers is het noodzakelijk om heel voorzichtig met een hersenschudding om te gaan", zegt bondsarts Edwin Goedhart dinsdag op de site van de KNVB. "Als een speler opnieuw een tik krijgt, kan hij behoorlijk ernstige schade oplopen. Alleen al daarom voorziet de pilot in een behoefte. De afspraak is duidelijk: als er een vermoeden bestaat van een hersenschudding, gaat de speler eraf."

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de gevaren van hersenschade in het voetbal, als gevolg van onder meer koppen. Recent onderzoek in Engeland toonde aan dat profvoetballers in dat land een 3,5 keer zo grote kans op ernstige hersenschade hebben.