Marcos Rojo neemt definitief afscheid van Manchester United. De dertigjarige Argentijn, die in 6,5 jaar nooit echt kon overtuigen bij de Engelse topclub, heeft een contract getekend bij Boca Juniors uit zijn vaderland.

United en Boca doen dinsdag geen uitspraken over een transfersom, maar volgens verschillende media hoeft de 34-voudig kampioen van Argentinië niets te betalen om het tot komende zomer doorlopende contract van Rojo af te kopen.

De toenmalige Manchester United-manager Louis van Gaal maakte in de zomer van 2014 nog 20 miljoen euro naar Sporting CP over voor de linksbenige verdediger.

In zijn eerste drie seizoenen op Old Trafford kwam Rojo regelmatig in actie, al waren er altijd twijfels en veroverde hij nooit een vaste basisplaats. Sinds het seizoen 2017/2018 speelde de 61-voudig Argentijns international slechts zeventien Premier League-duels. Zijn laatste wedstrijd voor United was in november 2019.

Rojo, die in het tweede deel van vorig seizoen werd verhuurd aan het Argentijnse Estudiantes, eindigt zijn periode bij Manchester United met 122 officiële wedstrijden en twee goals.

In Argentinië is de winterse transfermarkt nog open tot en met 19 februari, waardoor de transfer na de Europese Deadline Day kon worden afgerond.