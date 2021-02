Fortuna Sittard heeft dinsdag, één dag na het sluiten van de winterse transferperiode, toch nog een versterking gepresenteerd. Aanvaller Dimitrios Emmanouilidis wordt voor een half jaar gehuurd van Panathinaikos, met een optie tot koop.

De Nederlandse transfermarkt sloot maandag om middernacht. Fortuna Sittard rondde de komst van Emmanouilidis op tijd af, maar presenteerde de twintigjarige Griek pas dinsdagmiddag officieel.

"We hebben op de valreep nog een buitenkans binnengehaald", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de site van de Limburgers. "We volgden Dimitrios al sinds de zomer van 2020, maar zijn club wilde hem tot nu toe niet laten gaan. Nu hadden we die kans wel."

Emmanouilidis, die op meerdere posities in de voorhoede kan spelen, kwam dit seizoen tot zeven duels voor Panathinaikos. Daarin was hij goed voor één goal en één assist. Hij staat op vijf interlands voor Jong Griekenland.

Fortuna versterkte zich deze winter ook met Mickaël Tirpan, Thibaud Verlinden, Leroy George en Dario Van den Buijs.

De nummer elf van de Eredivisie deed op Deadline Day afstand van de weinig gebruikte spelers Djibril Dianessy (MVV Maastricht) en Jorrit Smeets (Almere City).