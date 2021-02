In de afgelopen transferperiode zijn er in het Nederlandse betaald voetbal liefst 169 transfers geregistreerd. Volgens de KNVB was het nog nooit zo druk in januari.

Afgelopen maand vertrokken 61 spelers uit Nederland om een buitenlands avontuur aan te gaan. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van vorig seizoen. 52 spelers stapten binnen Nederland over van club en 56 spelers kwamen vanuit een buitenlandse competitie naar de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie.

Het kwam nog nooit voor dat er meer dan 160 spelers van club wisselden in de winterse transferperiode. De laatste keer dat dat aantal werd benaderd was in 2017, toen het om 151 transfers ging. Een jaar eerder waren het er slechts 93.

Het aantal van dit jaar kan nog oplopen, omdat de transfermarkt in sommige andere landen nog open is. Zo lijkt het erop dat Ajax-aanvaller Quincy Promes het seizoen afmaakt bij Spartak Moskou in Rusland, waar de window pas over enkele weken sluit.

Go Ahead noteert eerste transfer, Ajax zorgt voor sluitstuk

Go Ahead Eagles was in januari de eerste club die zaken deed op de transfermarkt door Giannis-Foivos Botos op huurbasis over te nemen van AEK Athene. Ajax zorgde maandag op Deadline Day om 22.41 uur voor de laatste transfer; Oussama Idrissi wordt de rest van het seizoen gehuurd van Sevilla.

De Amsterdammers zorgden ook voor de duurste transfer. Spits Sébastien Haller kwam voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United en werd daarmee de duurste aankoop ooit van een club uit de Eredivisie.

Op de laatste dag van de transfermarkt werden in totaal 47 transfers geregistreerd. Dat zijn er een stuk meer dan in 2020 (28), 2019 (34) en 2018 (32), maar ook minder dan in 2017, toen er 59 spelers op de valreep naar een andere club overstapten.

Normaal gesproken is het zo dat spelers in één seizoen niet voor drie verschillende clubs mogen uitkomen en Idrissi speelde al voor AZ en Sevilla. De FIFA heeft die regel vanwege de coronacrisis en de uitgestelde ontknopingen van het vorige seizoen echter versoepeld, waardoor Ajax de Marokkaans international gewoon kan inzetten.