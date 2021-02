André Villas-Boas is dinsdag ontslagen door Olympique Marseille. De 43-jarige trainer had eerder op de dag zelf gevraagd om een vertrek, omdat de Franse club zonder zijn medeweten een speler vastlegde op Deadline Day.

"Ik heb vanmorgen mijn ontslag ingediend. Met als reden dat ik het niet eens ben met het sportieve beleid", zei Villas-Boas aan het begin van de middag op een bijzondere persconferentie. "Ik hoef niks van Olympique Marseille. Ik wil geen geld, ik wil gewoon vertrekken."

De clubleiding reageerde drie uur later in een stevige verklaring op de woorden van de Portugees. "Het ontslag van André Villas-Boas was onvermijdelijk door zijn acties en houding die schadelijk waren voor Olympique Marseille."

"Zijn woorden over technisch directeur Pablo Longoria waren onaanvaardbaar. Zijn werk tijdens de winterse transferperiode werd door iedereen positief ontvangen. Na een disciplinaire procedure zullen er mogelijk nog straffen volgen tegen Villas-Boas."

Villas-Boas wilde middenvelder Ntcham niet hebben

Villas-Boas was boos vanwege de transfer van Olivier Ntcham. De nummer negen van de Ligue 1 maakte maandag vlak voor middernacht bekend dat de 24-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Celtic.

"Deze beslissing is niet door mij genomen, ik heb er niks mee te maken. Ik hoorde het vanochtend via de media", aldus Villas-Boas. "Hij is een speler tegen wie ik nee heb gezegd. Hij stond niet op onze lijst."

"Ik kan dit niet accepteren. Het is niet de eerste keer dat er een speler komt die de trainer niet wil. Ik ben erg ontdaan, zelfs in mijn ergste nachtmerries had ik niet verwacht dat we op dit punt zouden komen."

Villas-Boas zei dat hij ook pas maandagavond om 22.30 uur hoorde van het vertrek van Nemanja Radonjic. De linksbuiten werd verhuurd aan Hertha BSC, met een optie tot koop.

Onrust onder fans geen reden voor besluit

Villas-Boas, die sinds medio 2019 in dienst was van 'l'OM', benadrukte dat zijn besluit niks te maken heeft met de gebeurtenissen van zaterdag.

De wedstrijd tegen Stade Rennes werd uitgesteld nadat het trainingscomplex van Olympique was bestormd door boze fans. Zo'n driehonderd supporters stichtten brand bij de ingang van het trainingscomplex. Ze staken ook vuurwerk af en er sneuvelden ruiten.

Olympique Marseille gaat woensdag zonder Villas-Boas in de competitie op bezoek bij RC Lens.

