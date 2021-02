André Villas-Boas heeft dinsdag op een bijzondere persconferentie verteld dat hij wil vertrekken bij Olympique Marseille. De 43-jarige trainer is boos, omdat zonder zijn medeweten een speler is vastgelegd op Deadline Day.

"Ik heb vanmorgen mijn ontslag ingediend. Met als reden dat ik het niet eens ben met het sportieve beleid", zei Villas-Boas. "Ik heb nog geen antwoord gekregen van het bestuur. Ik hoef niks van Olympique Marseille. Ik wil geen geld, ik wil gewoon vertrekken."

Volgens Franse media heeft het bestuur van Olympique het ontslag van de Portugees aanvaard. De club heeft nog geen verklaring naar buiten gebracht.

Villas-Boas is boos vanwege de transfer van Olivier Ntcham. De nummer negen van de Ligue 1 maakte maandag vlak voor middernacht bekend dat de 24-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Celtic.

"Deze beslissing is niet door mij genomen, ik heb er niks mee te maken. Ik hoorde het vanochtend via de media", aldus Villas-Boas. "Hij is een speler tegen wie ik nee heb gezegd. Hij stond niet op onze lijst."

"Ik kan dit niet accepteren. Het is niet de eerste keer dat er een speler komt die de trainer niet wil. Ik ben erg ontdaan, zelfs in mijn ergste nachtmerries had ik niet verwacht dat we op dit punt zouden komen."

Onrust onder fans geen reden voor besluit

Villas-Boas, die sinds medio 2019 in dienst is van 'l'OM', benadrukte dat zijn besluit niks te maken heeft met de gebeurtenissen van zaterdag.

De wedstrijd tegen Stade Rennes werd uitgesteld nadat het trainingscomplex van Olympique was bestormd door boze fans. Zo'n driehonderd supporters stichtten brand bij de ingang van het trainingscomplex. Ze staken ook vuurwerk af en er sneuvelden ruiten.

Olympique Marseille gaat woensdag in de competitie op bezoek bij RC Lens. Het is onwaarschijnlijk dat Villas-Boas dan op de bank zal zitten, al was hij dinsdag nog wel bij de training.