Tientallen supportersverenigingen uit heel Europa hebben zich in een gezamenlijke verklaring fel uitgesproken tegen de vorming van een Super League. Een aantal Europese topclubs zou werken aan zo'n exclusieve competitie.

"We zijn allemaal verenigd in ons verzet tegen de oprichting van een Europese Super League, een impopulair, onwettig en gevaarlijk plan in de ogen van de overgrote meerderheid van de fans", schrijven de supporters dinsdag in een verklaring.

Het statement is ondertekend door nationale supportersclubs en een groot aantal supportersverenigingen van voetbalclubs uit tal van Europese landen.

"De Super League zou het Europese voetbalmodel vernietigen, aangezien dat gebaseerd is op promotie en degradatie, Europese plaatsing via de nationale competities en financiële solidariteit. Bovendien zou het ervoor zorgen dat een klein groepje topclubs nog meer geld en macht krijgt, terwijl er juist meer sportief evenwicht moet komen in Europa."

De meeste voetbalfans willen geen Super League. Foto: Pro Shots

Ook Nederlandse fans tegen Super League

Ook het Supporterscollectief Nederland en supportersclubs van Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Vitesse, Heracles Almelo, FC Utrecht en Willem II verzetten zich tegen de Super League.

Dat geldt eveneens voor fans van Europese topclubs die zich met de oprichting van de Super League zouden bezighouden, zoals Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid en FC Barcelona.

Opvallend is de afwezigheid van supporters van Italiaanse clubs. Naar verluidt is Juventus een van de initiatiefnemers van de Super League.

De FIFA dreigde twee weken geleden al dat clubs en spelers die aan de Super League meedoen, zullen worden uitgesloten van deelname aan FIFA-competities en toernooien die door de UEFA en overige confederaties worden georganiseerd.