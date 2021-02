Ronald Koeman hoopt dat hij ook de komende seizoenen kan beschikken over Lionel Messi, maar de trainer van FC Barcelona erkent dat er een reële kans is dat de 33-jarige vedette komende zomer vertrekt.

"Ik ben niet vol vertrouwen dat 'Leo' bij Barcelona blijft", zegt Koeman in een interview met oud-spits Alan Shearer dat dinsdag is gepubliceerd door The Athletic. "Ik ben wel hoopvol, omdat hij nog steeds een geweldige speler is en wedstrijden voor ons wint."

Het contract van Messi in Barcelona loopt na dit seizoen af. Vorige zomer meldde de Argentijn aan de clubleiding dat hij na bijna twintig jaar wilde vertrekken bij de topclub, maar later besloot hij toch zijn contract uit te dienen.

De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar gaf eind december een uitgebreid interview aan het Spaanse laSexta waarin hij sprak over een mogelijk vervolg van zijn carrière in de Verenigde Staten of bij Paris Saint-Germain. Hij benadrukte echter ook dat hij gelukkig is bij Barcelona.

Afgelopen weekend lekte via de Spaanse krant Mundo Deportivo echter het volledige contract van Messi uit en daaruit bleek dat de aanvaller een jaarsalaris van 138 miljoen euro heeft. Het zorgde voor nieuwe speculaties over de toekomst van Messi.

Koemans benadrukt dat hij ervan geniet om Messi te coachen. "En ik kan me nog steeds niet voorstellen dat 'Leo' een ander shirt draagt dan dat van Barcelona. Maar niemand kan de toekomst voorspellen."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga