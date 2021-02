Voor de amateurvoetballers die uitkomen in de zogenoemde B-categorie wordt de competitie dit seizoen niet meer hervat. Zodra de overheid toestemming geeft, gaat de KNVB van start met de Regio Cup: kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de kans op lokale derby's.

"Na al die maanden wil iedereen dolgraag weer voetballen en wij willen hiervoor alle mogelijkheden benutten", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. "Dus als het oppakken van de huidige competities geen optie meer is, dan kunnen de teams verder in de KNVB Regio Cup."

Voor de A-categorie liggen nog wel enkele scenario's op tafel om verder te gaan met de competitie, die al sinds oktober stil ligt. De opties zijn het uitspelen van alleen de eerste seizoenshelft of de seniorencompetities opdelen in twee poules.

Onder de A-categorie vallen onder meer de Tweede en Derde Divisie, de hoofdklasse, de 1e tot en met 5e klasse in het standaardvoetbal en de hoogste divisies bij de vrouwen en de jeugd.

De KNVB komt woensdag, na de persconferentie van het kabinet dinsdagavond, met een 'routekaart' met de mogelijkheden en deadlines voor het mogelijk uitspelen van die competities.

Het amateurvoetbal ligt al maanden stil vanwege de coronacrisis. Foto: Pro Shots

'Alles hangt af van flexibiliteit van alle partijen'

Het grootste deel van de bijna 1,2 miljoen leden van de KNVB komt uit in de B-categorie. Voor al deze teams ziet de bond geen mogelijkheden meer om de onderbroken competitie af te maken of weer op te starten. In plaats daarvan komt de Regio Cup.

De invulling hiervan, zoals het aantal teams per poule, hangt onder meer af van wanneer er weer gevoetbald mag worden. Normaal gesproken loopt het seizoen tot en met 30 juni. De KNVB houdt de optie open om ook daarna in de zomer door te gaan, mits de clubs daar de mogelijkheden voor hebben.

"Alles hangt af van flexibiliteit van alle partijen", zegt een woordvoerder van de KNVB. Alle teams uit de B-categorie doen mee aan de Regio Cup, tenzij ze zich afmelden. Vanaf half februari gaat de KNVB onder de teams uit de A-categorie inventariseren wie eventueel zou willen meedoen, in het geval dat ook voor deze categorie de competitie niet meer kan worden afgemaakt.

Tot achttien jaar kan normaal getraind worden en mogen onderlinge wedstrijden worden gespeeld. Voor iedereen die ouder is, geldt de restrictie dat er alleen getraind mag worden in groepjes van maximaal twee personen.

"We hopen dat eerst de volwassenen ook weer normaal mogen trainen", zegt Van der Zee. "Veel van deze 600.000 voetballers zitten thuis en bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de buitenlucht juist goed is voor de gezondheid en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. Vervolgens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan spelen, want dat hebben we allemaal zo enorm gemist."