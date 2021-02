Dirk Kuijt is per direct vertrokken bij Feyenoord. De voormalige aanvoerder van de Rotterdammers wil zijn trainerscarrière bij een andere club voortzetten.

"Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren", zegt Kuijt dinsdag op de site van Feyenoord. "Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel."

De 104-voudig international leek de laatste jaren klaargestoomd te worden om vanaf volgend seizoen hoofdcoach te worden in De Kuip. Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen bevestigde die plannen vorig jaar mei, maar een maand later zei Kuijt dat hij zich vanwege zijn gestrande huwelijk even niet meer op zijn trainerscarrière wilde richten.

Feyenoord legde half december met Arne Slot een nieuwe trainer voor volgend seizoen vast. De oud-coach van AZ volgt komende zomer Dick Advocaat op.

Technisch directeur Frank Arnesen wilde Kuijt volgend seizoen wel een andere functie geven bij Feyenoord, maar de oud-aanvaller kiest nu zelf voor een vertrek.

"Dirk heeft besloten zijn eigen weg te volgen en dat is zijn goed recht", aldus Arnesen. "We wensen hem alle succes bij de volgende stap in zijn loopbaan. En wie weet komen wegen ooit weer samen waar ze nu scheiden."

Kuijt maakte in 2017 een hattrick in de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Kuijt maakte in 2017 een hattrick in de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Foto: Pro

Kuijt was trainer in jeugdopleiding

Kuijt leidde Feyenoord in het seizoen 2016/2017 naar de landstitel en zette daarna een punt achter zijn loopbaan. Hij bleef verbonden aan de club uit Rotterdam en was onder meer trainer van Feyenoord onder 19 (2018-2020).

Dit seizoen had Kuijt geen officiële functie in De Kuip, maar hij had wel een contract en liep volgens Feyenoord "op vele plekken in de organisatie mee".