Oussama Idrissi hoefde niet lang na te denken toen hij onlangs de kans kreeg om Sevilla voor Ajax te verruilen. De aanvaller, die in Spanje overbodig was, had zich overigens wel al ingesteld op een langer verblijf in La Liga.

"Iedereen weet dat er aan het einde van een transferwindow opeens dingen kunnen veranderen voor een speler. Maar ik had er eerlijk gezegd geen rekening meer mee gehouden dat ik Sevilla zou verlaten", zei Idrissi maandagavond bij zijn presentatie in gesprek met Ajax TV.

De 24-jarige vleugelspeler wordt voor de rest van dit seizoen door Ajax gehuurd. De kans is groot dat Idrissi daarna weer terugkeert naar Spanje, want de Amsterdammers hebben geen optie tot koop in het huurcontract weten te krijgen.

Idrissi speelde in Nederland al voor FC Groningen (2015-2018) en AZ (2018-2020) en verliet de Alkmaarders afgelopen zomer voor 12 miljoen euro voor Sevilla. De tweevoudig international van Marokko speelde dit seizoen slechts twaalf officiële duels voor de Spanjaarden en mocht zodoende vertrekken.

Oussama Idrissi wordt voor de rest van het seizoen door Ajax van Sevilla gehuurd. Foto: Ajax/Jasper Ruhe

'Ik hoefde door niemand overtuigd te worden'

In de aanloop naar zijn transfer naar Ajax had Idrissi al contact met Noussair Mazraoui. De rechtsback, met wie hij samenspeelde bij het Marokkaanse elftal, moedigde zijn landgenoot aan om voor een overstap naar Amsterdam te kiezen.

"Tijdens interlandperiodes praat je altijd even met verschillende spelers over de situatie bij een club en ik heb toevallig ook met Noussair gesproken voordat ik deze kant opkwam. Ik had niks anders verwacht dan dat dat hij zeer positief was", zei Idrissi.

"Al hoefde ik eigenlijk door niemand overtuigd te worden om deze kant op te komen. Zo'n aanbod van Ajax sla je niet zo snel af. Het spelplezier dat ik hier ga krijgen is van een heel hoog niveau. Ik ben hartstikke blij dat ik van deze goede ploeg deel ga uitmaken."

Met de komst van Idrissi speelt Ajax in op het aanstaande vertrek van Quincy Promes, die naar verluidt voor de rest van dit seizoen wordt verhuurd aan Spartak Moskou. Idrissi kan zondag zijn debuut maken als Ajax een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht speelt (aftrap 12.15 uur).

