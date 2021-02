NAC Breda heeft maandag een riante 4-0-zege op Almere City geboekt. Daardoor houden de Brabanders wat hoop op rechtstreekse promotie uit de Keuken Kampioen Divisie.

Lex Immers zette NAC na twintig minuten op voorsprong door een pass van Kaj de Rooij af te ronden. Op slag van rust kwam de thuisploeg op 2-0, Mario Bilate scoorde na een fraaie counter.

Bilate zorgde vroeg in de tweede helft ook voor de derde treffer. De spits volleerde hard raak uit een vrije trap van Mounir El Allouchi. Kort voor tijd scoorde El Allouchi zelf door van zo'n 25 meter prachtig in de kruising te schieten.

Almere City had bij een zege in punten gelijk kunnen komen met koploper SC Cambuur, maar staat nu tweede. NAC passeert NEC op de ranglijst en is de nummer vier. De achterstand op Almere bedraagt negen punten.

Kenzo Goudmijn maakte de 2-1 voor Jong AZ. Kenzo Goudmijn maakte de 2-1 voor Jong AZ. Foto: Pro Shots

Jong AZ verslaat FC Eindhoven

Eerder op maandag won Jong AZ thuis met 3-2 van FC Eindhoven. Peer Koopmeiners (de jongere broer van AZ-captain Teun Koopmeiners) zorgde met een fraaie vrije trap in de kruising voor een hoogtepunt in de wedstrijd.

Hugo Botermans had de score geopend voor Eindhoven, maar via Koopmeiners, Kenzo Goudmijn en Jelle Duin draaiden de Alkmaarse talenten de wedstrijd om. Dave de Meij deed in blessuretijd nog iets terug voor Eindhoven.

Eindhoven en Jong AZ staan beide in het rechterrijtje van de Eerste Divisie.

