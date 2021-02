Ajax heeft maandagavond de komst van Oussama Idrissi afgerond. De voormalige aanvaller van AZ wordt zonder optie tot koop gehuurd van Sevilla.

In Amsterdam is de 24-jarige Idrissi waarschijnlijk de tijdelijke opvolger van Quincy Promes. De Oranje-international staat naar verluidt op het punt om bij Spartak Moskou te tekenen. In Rusland is de transfermarkt in tegenstelling tot in Nederland na maandag nog open.

Idrissi stapte in oktober voor 12 miljoen euro over van AZ naar Sevilla, maar de buitenspeler kreeg amper speeltijd in Spanje. De zevenvoudig international van Marokko staat pas op drie competitieduels voor de nummer drie van La Liga. Zaterdag zat hij niet in de selectie voor het uitduel met Eibar (0-2-zege).

De transfer werd in korte tijd afgerond. "Ik had er geen rekening mee gehouden om Sevilla te verlaten, maar toen kwam Ajax opeens", zegt Idrissi in een video van Ajax.

"Ik ben hartstikke blij en vereerd om in dit prachtige stadion te mogen acteren en onderdeel te zijn van deze ploeg", aldus de linksbuiten, die het seizoen hoopt af te sluiten met prijzen.

"We zijn nog op drie fronten actief en hebben een goede uitgangspositie. Als we de spirit vasthouden, dan weet ik zeker dat er hele mooie maanden aankomen."

De in Bergen op Zoom geboren aanvaller kwam voor FC Groningen en AZ tot 127 duels in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor 36 treffers en 27 assists. Vorig seizoen kwam hij in 42 officiële wedstrijden voor AZ tot zeventien treffers en tien assists.

Promes nog altijd verdachte van steekpartij

Naar verwachting zal Promes Ajax spoedig verruilen voor Spartak Moskou. De club die onlangs voormalig PSV'er Jorrit Hendrix aantrok, zal de 29-jarige aanvaller huren met een optie tot koop.

Promes is niet bezig aan een sterk seizoen bij Ajax. Bovendien kwam hij buiten het veld in de problemen. De aanvaller bracht enkele nachten in een politiecel door wegens mogelijke betrokkenheid bij een steekincident. Hij is nog altijd verdachte in die zaak.

De transfermarkt in Rusland sluit pas medio februari.