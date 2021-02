Sven van Beek heeft Feyenoord maandag op de laatste dag van de transfermarkt op huurbasis verruild voor Willem II. Naast met de 26-jarige verdediger versterkten de Tilburgers zich op Deadline Day met nog twee andere spelers.

Van Beek kon dit seizoen op weinig speeltijd rekenen bij Feyenoord. Hij liep in de voorbereiding een zware enkelblessure op en is daar pas net van hersteld. Met Marcos Senesi, Uros Spajic en Eric Botteghin heeft trainer Dick Advocaat al drie ervaren centrale verdedigers tot zijn beschikking.

In 2005 belandde Van Beek in de jeugdopleiding van Feyenoord en hij debuteerde in 2013 in het eerste elftal. Hij kwam sindsdien tot 153 duels, maar kende ook veel fysieke tegenslag. Zo miste hij door een teenblessure het seizoen 2016/2017, waarin Feyenoord landskampioen werd. Zijn contract in De Kuip loopt af.

"We versterken de selectie met Sven omdat we behoefte hadden aan een extra centrale verdediger. Met zijn jarenlange ervaring in de top van de Eredivisie kan hij waardevol zijn voor Willem II", zegt technisch directeur Joris Mathijsen, die bij Feyenoord nog met Van Beek samenspeelde.

Mathijsens collega Frank Arnesen van Feyenoord denkt dat een uitleenbeurt aan Willem II de beste oplossing is voor Van Beek. "Nu Sven weer helemaal fit is, wil hij natuurlijk zo vaak mogelijk spelen en veel minuten maken. Met de verhuur naar Willem II kan hij zich weer op het hoogste niveau laten zien."

Willem II haalt ook Smeulens en Muric

Willem II was maandag erg actief op de transfermarkt. De Tilburgers namen ook verdediger Ian Smeulens op huurbasis over van Feyenoord en verzekerden zich van de tijdelijke komst van de Kosovaarse doelman Aro Muric van Manchester City.

De 21-jarige Smeulens wacht nog op zijn debuut voor Feyenoord. De linksback heeft al maanden geen wedstrijd gespeeld, doordat het onder 21-elftal van de Rotterdammers niet in actie mag komen vanwege de coronaregels.

Muric werd door City het afgelopen half jaar al uitgeleend aan het Spaanse Girona, maar veroverde daar geen basisplaats. Hij werd in 2018 al eens verhuurd aan NAC Breda, maar City haalde hem nog geen maand later alweer terug wegens een keepersprobleem in de selectie.

Willem II was op zoek naar een nieuwe doelman, omdat Robbin Ruiter voorlopig is uitgeschakeld door een blessure. Muric moet concurreren met Jorn Brondeel, die de laatste weken een prima indruk achterliet.

Vorig seizoen haalde Willem II nog knap Europees voetbal, maar de club strijdt deze jaargang tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van de nieuwe trainer Zeljko Petrovic, die vorige week ook al overkwam van Feyenoord, staat teleurstellend op de zestiende plaats.