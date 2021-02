FC Groningen heeft maandag de achttienjarige aanvaller Paulos Abraham aan zich gebonden. De jonge Zweed staat te boek als een groot talent. Voormalig Fortuna Sittard-aanvoerder Jorrit Smeets verkast naar Almere City.

De jonge Abraham is Zweeds jeugdinternational en wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AIK, waarna FC Groningen hem voor vijf jaar vastlegt. Naar verluidt kost hij de 'Trots van het Noorden' 2 tot 2,5 miljoen euro.

"We hadden tot afgelopen weekend niet gedacht dat Paulos Abraham voor ons haalbaar zou zijn. Dat we daar vlak voor het sluiten van de transfermarkt - met de nodige concurrentie op de loer - alsnog in zijn geslaagd, is heel bijzonder", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van FC Groningen.

"Paulos is pas achttien jaar, maar staat te boek als een van de grootste Europese talenten in zijn leeftijdscategorie. Als je op zo'n jonge leeftijd al een vol seizoen meedraait op het hoogste voetbalniveau van Zweden met een topclub als AIK, dan zegt dat veel over zijn potentie."

Abraham is de derde winterse aanwinst voor FC Groningen. Eerder keerde verdediger Mike te Wierik al na een half jaar terug na een mislukt avontuur bij Derby County en werd keeper Per Kristian Bratveit overgenomen van Djurgardens IF.

Jorrit Smeets droeg dit seizoen regelmatig de aanvoerdersband bij Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Smeets van Fortuna naar Almere City

Fortuna Sittard laat middenvelder Smeets naar Almere City vertrekken. De 25-jarige Limburger was dit seizoen regelmatig aanvoerder bij de Eredivisie-club, maar kwam na de winterstop weinig aan spelen toe.

In Almere tekent Smeet voor 2,5 jaar. De ploeg uit Flevoland staat tweede in de Keuken Kampioen Divisie en maakt daarmee aanspraak op promotie.

Fortuna nam maandag ook afscheid van Djibril Dianessy, die verhuurd wordt aan MVV Maastricht. De aanvaller uit Mali kwam zelden aan spelen toe in Sittard.

Michael Verrips moet FC Emmen helpen in de strijd tegen degradatie. Foto: Jari ten Hoorn Boer/FC Emmen

Emmen haalt doelman Verrips

Hekkensluiter FC Emmen neemt Michael Verrips op huurbasis over van Sheffield United. De 24-jarige keeper staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij de Premier League-club, maar moest het daar doen met een bijrol.

In Emmen treft Verrips, die als prof eerder het shirt van Sparta Rotterdam, MVV Maastricht en KV Mechelen droeg, keepers Dennis Telgenkamp en Felix Wiedwald. Van die twee stond Telgenkamp dit Eredivisie-seizoen het vaakst onder de lat.

Emmen wacht na twintig speelrondes nog altijd op de eerste overwinning en legde deze winter al zeven andere spelers vast in de hoop het tij te keren. AZ is zaterdag de volgende tegenstander van de ploeg van trainer Dick Lukkien.

Heracles haalde met de negentienjarige Elias Sierra de derde aanwinst. De Belgische middenvelder komt over van Genk, de club van oud-Heracles-topscorer Cyriel Dessers, en tekent voor 3,5 jaar.