Joshua Zirkzee heeft op de laatste dag van de winterse transferperiode een nieuwe club gevonden. De negentienjarige Nederlander wordt door Bayern München verhuurd aan Parma, waarbij hij meer speeltijd hoopt te krijgen. Een ander Nederlands talent, Jayden Braaf, wordt door Manchester City bij Udinese gestald.

Parma kan spits Zirkzee na dit seizoen voor zo'n 15 miljoen euro definitief overnemen van Bayern. "In deze tijd van crisis is dat een aardig bedrag", aldus Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Joshua is een talent en we hopen dat hij eraan kan bijdragen dat zijn nieuwe club niet degradeert."

De international van Jong Oranje beleefde vorig seizoen een droomdebuut bij Bayern München, want als invaller scoorde hij in zijn eerste twee Bundesliga-duels.

Wereldvoetballer van het Jaar Robert Lewandowski is echter de onomstreden spits bij Bayern, waardoor Zirkzee niet op veel speeltijd kon rekenen in München. Deze jaargang kwam hij tot slechts één basisplaats en twee invalbeurten in de competitie.

Zirkzee, die deze winter ook in de belangstelling stond van Eintracht Frankfurt en Everton, hoopt bij Parma wel aan spelen toe te komen. De ploeg van trainer Roberto D'Aversa staat voorlaatste in de Serie A en maakte dit seizoen slechts veertien goals in twintig competitieduels.

Braaf gaat ervaring opdoen in Italië

Jeugdinternational Braaf zat in de jeugdopleiding van zowel Ajax als PSV en stapte in de zomer van 2018 over naar Manchester City, waarbij hij in verschillende jeugdelftallen speelde. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet.

De achttienjarige in Amsterdam geboren aanvaller kan na dit seizoen definitief worden vastgelegd door Udinese, dat momenteel dertiende staat in de Serie A en deze winter al vier andere spelers vastlegde.

