Liverpool heeft de verdediging maandag op de slotdag van de transfermarkt versterkt met Ben Davies en Ozan Kabak. Daartegenover staat het tijdelijke vertrek van Sepp van den Berg: hij wordt verhuurd aan Championship-club Preston North End.

Liverpool doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom die betaald is voor Davies, die overkomt van datzelfde Preston, en meldt alleen dat de 25-jarige Engelsman een meerjarig contract heeft getekend. Naar verluidt gaat het om een bedrag van 2 miljoen euro.

De negentienjarige Kabak, zevenvoudig international van Turkije, wordt met een koopoptie gehuurd van Schalke 04. De Duitse club van spits Klaas-Jan Huntelaar speelde direct in op het vertrek van Kabak door verdediger Shkodran Mustafi transfervrij over te nemen van Arsenal.

Davies en Kabak moeten Liverpool-manager Jürgen Klopp van meer keuze in de achterhoede voorzien. 'The Reds' kunnen voorlopig nog niet beschikken over de al langer geblesseerden Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joel Matip. Van Gomez werd maandag bekend dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Van den Berg is in de deal van Davies betrokken. De negentienjarige verdediger, die dit seizoen nog niet in actie kwam namens het eerste elftal van Liverpool, bewandelt de omgekeerde weg en maakt het seizoen af bij Preston.

In 2019 vertrok Van den Berg na slechts één seizoen in de hoofdmacht van PEC Zwolle naar Liverpool. Hij debuteerde in september 2019 voor Liverpool en kwam tot in totaal vier duels, allemaal in de Engelse bekertoernooien.

Sami Khedira (rechts) poseert met het shirt van Hertha BSC. Sami Khedira (rechts) poseert met het shirt van Hertha BSC. Foto: Hertha BSC

Sami Khedira vervolgt zijn carrière bij Hertha BSC. De 33-jarige middenvelder komt over van Juventus, waar hij uit de gratie was geraakt en transfervrij mocht vertrekken. Hij zet zijn handtekening onder een verbintenis tot het einde van het seizoen. Eerder speelde hij in de Bundeliga bij VfB Stuttgart.

Na zijn vertrek uit Duitsland speelde Khedira jaren voor Real Madrid en Juventus, waar hij een indrukwekkend cv opbouwde. Op zijn palmares prijken onder meer zeven landstitels en winst van de Champions League met Real. Ook pakte de 77-voudig international in 2014 de wereldtitel met Duitsland.

Naast Khedira verwelkomde Hertha ook vleugelaanvaller Nemanja Radonjic. De 24-jarige Serviër, twintigvoudig international van zijn land, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Olympique Marseille.

AS Roma neemt de negentienjarige Bryan Reynolds over van FC Dallas uit de Verenigde Staten. Reynolds, die wordt gehuurd met een optie tot koop, is net als de in vorm verkerende Rick Karsdorp een rechtervleugelverdediger en zal dus gaan concurreren met de oud-Feyenoorder.

FC Barcelona stalt Jean-Clair Todibo voor de rest van dit seizoen op huurbasis bij OGC Nice. De 21-jarige Franse verdediger kwam in januari 2019 over van Toulouse, maar speelde sindsdien slechts vijf duels. Hij werd in het afgelopen jaar al verhuurd aan Schalke en Benfica.