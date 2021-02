Hertha BSC heeft zich maandag vlak voor het verstrijken van de transferdeadline versterkt met twee spelers, onder wie de ervaren Sami Khedira. In Italië heeft AS Roma met de Amerikaan Bryan Reynolds een concurrent voor Rick Karsdorp aan de selectie toegevoegd.

Khedira was bij Juventus uit de gratie geraakt en tekent voor een half seizoen bij Hertha, waar hij met rugnummer 28 gaat spelen. De 33-jarige middenvelder kwam in de Bundesliga eerder voor VfB Stuttgart uit.

Na zijn vertrek uit Duitsland speelde Khedira jaren voor Real Madrid en Juventus, waar hij een indrukwekkend cv opbouwde. Op zijn palmares prijken onder meer zeven landstitels en winst van de Champions League met Real Madrid.

Ook pakte Khedira in 2014 de wereldtitel met Duitsland, al werd hij in de finale tegen Argentinië buiten de ploeg gelaten. Na 77 interlands besloot hij in 2018 om niet meer uit te komen voor 'Die Mannschaft'.

Naast Khedira verwelkomde Hertha ook vleugelaanvaller Nemanja Radonjic. De 24-jarige Serviër, twintigvoudig international van zijn land, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Olympique Marseille.

In Italië neemt AS Roma de negentienjarige Reynolds over van FC Dallas uit de Verenigde Staten. Reynolds, die wordt gehuurd met een optie tot koop, is net als de in vorm verkerende Karsdorp een rechtervleugelverdediger en zal dus gaan concurreren met de oud-Feyenoorder.