Joan Laporta, die bij de komende presidentsverkiezingen van FC Barcelona als favoriet voor de winst wordt gezien, heeft het maandag opgenomen voor Lionel Messi. Er is veel commotie over de sterspeler nu zijn torenhoge salaris is gelekt naar de Spaanse media.

De krant El Mundo Deportivo onthulde zondag dat Messi met zijn huidige contract in vier jaar tijd ruim 555 miljoen euro aan salaris opstrijkt en dat de verbintenis een grote rol speelt in de schulden van FC Barcelona. Eerder deze week publiceerde Marca dat de club 1,1 miljard euro in de min staat, waarvan op korte termijn 730 miljoen euro betaald moet worden.

"Hij mag dan een aardig salaris hebben, maar zijn aanwezigheid levert de club meer op dan hij kost. We hebben dit eerder onderzocht", aldus Laporta, die tussen 2003 en 2010 al eens voorzitter van Barcelona was.

"Cijfers tonen aan dat het financieel verantwoord is wat we hebben gedaan. Een derde van de inkomsten die we genereren zijn aan hem te danken. Niet alleen in economische zin is hij echter van belang, maar ook sportief en emotioneel. Zijn waarde voor Barcelona is ongekend."

De inmiddels 33-jarige Messi strijkt volgens El Mundo Deportivo een jaarsalaris van 138 miljoen euro op, plus 77 miljoen euro aan bonussen en 115 miljoen euro aan tekengeld. Barcelona heeft inmiddels juridische stappen aangekondigd tegen de krant.

Laporta strijdt met Victor Font en Toni Freixa om het voorzitterschap bij Barcelona. De verkiezingen zijn op 7 maart en vooralsnog lijkt Laporta, die het ziet zitten in trainer Ronald Koeman, de beste papieren te hebben.