VVV-Venlo heeft maandag op de laatste dag van de transfermarkt afscheid genomen van Evert Linthorst. Feyenoord verhuurt op 'Deadline Day' het talent Marouan Azarkan aan NAC Breda.

De twintigjarige Linthorst maakt de overstap naar Al Ittihad Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten. Beide clubs maken niet bekend hoeveel geld er met de transfer gemoeid is.

Linthorst beleefde vorig seizoen met vier goals in achttien duels zijn doorbraak in de Eredivisie. Dit seizoen kwam de middenvelder in zestien competitiewedstrijden tweemaal tot scoren.

Bij Al Ittihad Kalba treft Linthorst zijn voormalige ploeggenoot Peniel Mlapa. De club staat negende op het hoogste niveau in de Verenigde Arabische Emiraten.

Marouan Azarkan krijgt instructies van Feyenoord-coach Dick Advocaat. Marouan Azarkan krijgt instructies van Feyenoord-coach Dick Advocaat. Foto: Pro Shots

Feyenoord verhuurt Azarkan aan NAC

NAC Breda krijgt het komende half jaar de beschikking over het negentienjarige talent Azarkan. De vleugelaanvaller speelde tot dusver 27 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, waar zijn contract nog 2,5 jaar doorloopt.

"We hebben samen met Marouan gekeken naar de beste oplossing voor hem nu Feyenoord onder 21 geen wedstrijden kan spelen", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord. "Door verhuurd te worden, kan hij zich het komende half jaar beter en sneller doorontwikkelen."

Eerder deze winter verhuurde Feyenoord om dezelfde reden al de talenten Naoufal Bannis (FC Dordrecht) en Dylan Vente (Roda JC).