VVV-Venlo heeft maandag op de laatste dag van de transfermarkt afscheid genomen van middenvelder Evert Linthorst, maar ook wederom een Griek toegevoegd aan de selectie. PSV haalde op Deadline Day middenvelder Dante Rigo terug en Feyenoord verhuurt aanvaller Marouan Azarkan aan NAC Breda.

De pas twintigjarige Linthorst, die bij VVV nog een contract tot medio 2022 had, vertrekt opvallend genoeg naar Al Ittihad Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten. Beide clubs maakten niet bekend hoeveel geld er met de transfer gemoeid is.

Jeugdinternational Linthorst beleefde vorig seizoen met vier doelpunten in achttien wedstrijden zijn doorbraak in de Eredivisie. Dit seizoen kwam de aanvallende middenvelder in zestien competitieduels tweemaal tot scoren.

VVV versterkte zich daarnaast met twee spelers, onder wie opnieuw een Griek. Anastasios Donis wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Franse Stade Reims. De 24-jarige aanvaller heeft met Juventus, Sassuolo, Lugano, OGC Nice en VfB Stuttgart al een indrukwekkend rijtje clubs achter zijn naam staan.

Donis wordt bij VVV herenigd met zijn broer Christos Donis, die vorige week al werd gehuurd van het Italiaanse Ascoli. Giorgos Giakoumakis is de derde Griek bij de Limburgers. De spits is met liefst 21 goals de huidige topscorer van de Eredivisie en staat in de belangstelling van buitenlandse clubs.

Verder wordt middenvelder Meritan Shabani gehuurd van Wolverhampton Wanderers. VVV heeft de optie om de huurperiode van de Duitser met Kosovaarse roots na dit seizoen te verlengen.

PSV haalt Rigo terug

PSV beëindigde het contract met ADO Den Haag over de huur van Dante Rigo. De 22-jarige Belg kon op weinig speeltijd rekenen bij de Hagenaars. Hij had aanvankelijk een basisplaats, maar maakte zijn laatste minuten in december.

Rigo sluit per direct aan bij Jong PSV. Hij speelt al sinds 2007 bij de Eindhovenaren en debuteerde in 2017 in het eerste elftal. Vooralsnog kwam hij tot negen wedstrijden voor PSV, waarbij hij nog vastligt tot medio 2022, en daarin was hij één keer trefzeker.

Vorig seizoen werd Rigo door PSV verhuurd aan Sparta Rotterdam. Daar ontwikkelde hij zich wel tot een vaste kracht, maar na de voorbereiding besloot de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt hem voor de tweede keer op rij te verhuren.

Verder krijgt NAC Breda in de strijd om promotie naar de Eredivisie de beschikking over huurling Azarkan. Het negentienjarige Feyenoord-talent speelde tot dusver 27 minuten in de hoofdmacht van de Rotterdamse club, waarbij zijn contract nog 2,5 jaar doorloopt.

Eerder deze winter verhuurde Feyenoord al de talenten Naoufal Bannis (FC Dordrecht) en Dylan Vente (Roda JC). Ook zij deden al meerdere keren mee met het eerste elftal (Bannis scoorde dit seizoen nog de winnende 2-3 tegen FC Emmen), maar er was voor hen weinig toekomstperspectief.