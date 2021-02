Go Ahead Eagles is in rouw gedompeld vanwege het overlijden van het zoontje van reservekeeper Mitchel Michaelis. Het maandag overleden jongetje, Jax, werd afgelopen juli geboren en leed aan een ernstige stofwisselingsziekte.

"De verslagenheid bij onze jongens is groot", zegt trainer Kees van Wonderen maandag op de website van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Dinsdag speelt Go Ahead thuis tegen FC Volendam, de club waarbij de 27-jarige Michaelis tot afgelopen zomer onder contract stond. Beide ploegen zullen rouwbanden dragen in de Adelaarshorst en vooraf een speciaal shirt dragen om hun steun en medeleven te betuigen met Michaelis en diens vriendin Jenn.

"De wedstrijd van morgen spelen we niet alleen om een sportief resultaat te behalen, maar ook voor Mitchel", vervolgt Van Wonderen. Michaelis is dit seizoen achter Jay Gorter tweede keeper bij Go Ahead. Hij kwam in één competitiewedstrijd in actie: op 5 januari op bezoek bij Jong PSV.

'Een strijd die hij onmogelijk kon winnen'

Op de website van Go Ahead schrijft de club dat "woorden tekortschieten om het hartverscheurende, verdrietige nieuws te beschrijven".

Na de geboorte afgelopen zomer bleek dat Jax aan een zeer zeldzame stofwisselingsziekte leed, die per jaar hooguit drie kinderen in Nederland treft. "Nadien moest Jax een oneerlijke strijd tegen een zeldzame ziekte leveren. Een strijd die hij onmogelijk kon winnen", aldus Go Ahead.

Go Ahead tegen FC Volendam begint dinsdag om 18.45 uur.