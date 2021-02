Huub Stevens zal na dit seizoen geen officiële functie meer bekleden bij Schalke 04. De clubicoon stopt na drie jaar als lid van de raad van commissarissen van de hekkensluiter van de Bundesliga.

"Ik heb met pijn in het hart besloten dat mijn tijd in de raad van commissarissen in de zomer na drie zeer bewogen en uitdagende jaren zal eindigen", zegt Stevens maandag op de site van Schalke.

De 67-jarige Limburger noemt zijn leeftijd en familie als belangrijkste redenen om te stoppen als commissaris. "Dit is een goed moment om voor mijn gezin te zorgen. Dan heb ik het vooral over mijn vrouw, die het in december al lang zonder me heeft moeten doen. Maar ook over mijn kinderen en kleinkinderen die in Berlijn wonen. Die heb ik helaas al een tijdje niet kunnen zien door de pandemie."

Stevens zat na het ontslag van Manuel Baum tijdens de laatste twee duels van 2020 nog als interim-trainer op de bank bij het kwakkelende Schalke.

De Nederlander geldt als de succesvolste trainer van Schalke ooit, vooral door zijn eerste periode (1996-2002). Hij keerde in 2011 voor een jaar terug in Gelsenkirchen en was aan het einde van het seizoen 2018/2019 eveneens kort interim-coach.

Stevens was eigenlijk al gestopt als trainer

Stevens benadrukt dat hij altijd bereid zal zijn om advies te geven aan Schalke. "Maar ik keer niet meer terug in een officiële functie."

De oud-trainer van onder meer Roda JC en PSV kampte een aantal jaren geleden met hartritmestoornissen. Hij zei een paar weken voor zijn korte aanstelling bij Schalke dat hij definitief gestopt was als trainer.

Schalke heeft al enige tijd grote financiële en sportieve problemen. De ploeg van de nieuwe trainer Christian Gross staat laatste in de Bundesliga, negen punten onder de degradatiestreep.

