Jeremain Lens heeft maandag een transfer binnen Turkije gemaakt. De 33-jarige aanvaller verruilt Besiktas voor de rest van dit seizoen op huurbasis voor Fatih Karagümrük. Michel Vlap vertrekt tijdelijk bij RSC Anderlecht. De 23-jarige middenvelder gaat aan de slag bij Arminia Bielefeld.

Lens kwam niet in de plannen voor bij Besiktas. Hij speelde zijn laatste duel in september en behoorde sindsdien niet meer tot de wedstrijdselectie, ook doordat hij niet werd ingeschreven voor de competitie. Karagümrük is de nummer acht in de Süper Lig.

"We willen graag de voorzitter van Besiktas bedanken, die geen problemen veroorzaakte en ons hielp bij de transfer. Evenals Lens zelf, die een groot offer in zijn salaris bracht om bij ons te komen spelen", meldde Karagümrük.

Lens is sinds 2017 actief bij Besiktas, dat hem in het eerste jaar huurde van Sunderland en daarna voor ruim 4 miljoen euro definitief overnam. Hij scoorde twaalf keer in 102 duels voor Besiktas, waarbij hij nog een contract tot medio 2022 heeft.

In 2005 begon Lens zijn profcarrière bij AZ, waarna hij voetbalde bij NEC (seizoen 2007/2008 op huurbasis), PSV (2010-2013), Dynamo Kiev (2013-2015), Sunderland (2015-2018), Fenerbahçe (2016/2017 op huurbasis) en Besiktas.

Vlap kon niet rekenen op vaste basisplaats

Vlap kon dit seizoen niet rekenen op een vaste basisplaats bij Anderlecht. Hij was vorig seizoen wel een belangrijke kracht, maar kwam deze jaargang mede doordat hij in september besmet raakte met het coronavirus tot slechts elf duels.

De voormalig jeugdinternational verliet anderhalf jaar geleden sc Heerenveen, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2016 debuteerde in het betaald voetbal, voor bijna 7 miljoen euro voor Anderlecht. Voor de Belgen scoorde hij elf keer in 36 duels.

"Michel wil meer aan spelen toekomen en drong zelf aan op een tijdelijke oplossing. De intensiteit van de Bundesliga kan een goede stap in Michels ontwikkeling betekenen. We verwachten hem volgend seizoen sterker terug te verwelkomen", aldus Anderlecht.

Bij Bielefeld wordt Vlap ploeggenoot van zijn landgenoot Mike van der Hoorn. De ploeg bezet als promovendus de zestiende plaats in de Bundesliga en moet dus alle zeilen bijzetten om degradatie naar de Tweede Bundesliga te voorkomen.